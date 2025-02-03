Азербайджан и Иран становятся ближе благодаря частым встречам

Увеличение числа встреч и поездок между официальными лицами Азербайджана и Ирана способствует взаимопониманию, улучшению отношений и устранению общих беспокойств.

Как сообщает Day.Az, об этом 3 февраля заявил на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, официальные лица двух стран провели переговоры, направленные на укрепление двусторонних отношений и разрешение некоторых недоразумений.

Багаи подчеркнул важность Южного Кавказа и соседних стран, включая Азербайджан и Армению, для Ирана.

"У Ирана хорошие отношения с обеими странами, в последние дни дипломатические поездки еще больше увеличились. Иран неоднократно отмечал, что готов оказать любую помощь в продвижении переговоров между двумя странами", - сказал он.