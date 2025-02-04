Армения дразнит ОДКБ

Автор: Мехти Ахмедзаде

Пока в Организации Договора Коллективной Безопасности (ОДКБ) задаются вопросом, где же их "верный союзник" Армения вовсю участвует в военных учениях с США. На этот раз полевой мобильный госпиталь Министерства обороны РА отправился на американскую базу в Хоэнфельсе, чтобы оттачивать навыки медицинского обеспечения в рамках Joint Resolve-2025.

Когда дело касается учений с ОДКБ, в Армении вдруг находят кучу причин, чтобы не участвовать - то "неподходящий формат", то "не те приоритеты". А вот как только Вашингтон зовёт - чемоданы уже собраны, а армянские военные врачи готовы спасать бойцов за тысячи километров от родины.

Казалось бы, ОДКБ могла бы уже привыкнуть, что Армения давно не торопится укреплять "братские связи" с бывшими союзниками. Но нет - каждый раз это выглядит как новое публичное унижение. Возможно, пора уже признать очевидное: если есть выбор между коллективной безопасностью и американским протекторатом, Ереван давно сделал свой выбор.