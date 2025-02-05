Азербайджан и Монголия ищут новые пути для укрепления партнерства

С 3 по 5 февраля правительственная миссия Азербайджанской Республики во главе с заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым посетила Монголию.

Об этом в среду Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе визита заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов встретился с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмунхийн, министром дорог и транспорта Борхуугийном Дэлгэрсайханом, а также советником президента Монголии по вопросам внешней политики Одбаяром Эрдэнэцогтом.

На встречах монгольская сторона высоко оценила визит правительственной миссии Азербайджана и обсудила вопросы, представляющие взаимный интерес, включая обмен визитами на высоком уровне, инвестиционные и логистические возможности, "зеленую" энергетику, гуманитарные вопросы и другие темы.

В рамках визита были проведены вторые политические консультации между МИД Азербайджана и Монголии. С азербайджанской стороны консультациями руководил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, а с монгольской - государственный секретарь МИД Монголии Мунхтшиг Лханажав.

В ходе политических консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества в области расширения двусторонних и многосторонних политических связей, обмена визитами на высоком уровне, а также сотрудничество в международных организациях, договорно-правовой, экономико-торговой, энергетической, горнодобывающей, транспортной, туристической, гуманитарной и других сферах.

Для представителей министерств экономики, энергетики, сельского хозяйства, оборонной промышленности и AzerGold, входящих в состав правительственной миссии, были организованы встречи с высокопоставленными должностными лицами соответствующих государственных структур Монголии. В ходе визита были проведены подробные презентации об инвестиционных возможностях в различных сферах и обсуждены перспективы сотрудничества.

Кроме того, для членов миссии были организованы туры по ряду промышленных зон.