Состоялось очередное судебное заседание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в многочисленных преступлениях против азербайджанского народа

Состоялось очередное судебное заседание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в многочисленных преступлениях против азербайджанского народа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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