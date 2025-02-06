https://news.day.az/politics/1728341.html Состоялось очередное судебное заседание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в многочисленных преступлениях против азербайджанского народа - ФОТО Состоялось очередное судебное заседание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в многочисленных преступлениях против азербайджанского народа, сообщает в четверг Day.Az. Новость обновляется С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
Состоялось очередное судебное заседание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в многочисленных преступлениях против азербайджанского народа - ФОТО
Состоялось очередное судебное заседание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в многочисленных преступлениях против азербайджанского народа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
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