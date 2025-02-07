А в московской подворотне снова воет Костя З.

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Затулин снова начал выть.

Day.Az представляет публикацию:

Гадрутский шакал, а по совместительству депутат Госдумы РФ Константин Затулин регулярно раскрывает свой рот на тему происходящего в Азербайджане.

На этот раз Затулин заявил о некоем "турецком заговоре" и "желании Баку понравиться Трампу". Как думаете, почему? Потому что Азербайджан потребовал от Россотрудничества соблюдать азербайджанские законы.

И воет, и воет, и воет. Да хоть голос сорви, дурачок! Баку свою позицию по отношениям с Россией обозначил: не хотите вести себя нормально - так и в ответ не ждите жестов доброй воли.

Автор карикатуры - HSF