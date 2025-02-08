Азербайджанские военные моряки участвуют в учениях и диалоге AMAN-25

Представители Военно-морских сил Азербайджана принимают участие в многонациональных морских учениях AMAN-25 и диалоге AMAN, проходящих в городе Карачи Исламской Республики Пакистан.

Об этом в субботу сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

Азербайджан на первом диалоге AMAN командиров и начальников штабов ВМС, командиров береговой охраны и высшего руководства со всего мира представляет первый заместитель командующего Военно-морскими силами - начальник штаба, капитан 1-го ранга Теймур Муршудов.

В рамках мероприятия участники обсудят вопросы региональной морской безопасности и разработают совместные стратегии противодействия морским угрозам.

В 9-х многонациональных учениях AMAN-25, включающих портовую и морскую фазы, группы подводного штурма и подводной обороны ВМС Азербайджана в составе шести человек выполнят поставленные задачи в соответствии с утверждённым планом.

Отметим, что в учениях, проходящих под девизом "Единство во имя мира", приняли участие корабли, самолёты, подразделения спецназа, группы по обезвреживанию взрывчатых веществ, морские пехотинцы, а также наблюдатели из 60 стран.

Многонациональные учения AMAN-25, направленные на укрепление мира и безопасности, а также на координацию совместных усилий в борьбе с терроризмом, продлятся до 11 февраля.