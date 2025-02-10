Военные летчики Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты

Пилоты ВВС Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, согласно плану подготовки на текущий год, авиационные подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана осуществили учебно-тренировочные полеты.

После проверки самочувствия летных составов военные летчики провели контрольный осмотр штурмовиков Су-25 и Су-25МЛ.

После ознакомления с правилами безопасности в соответствии с планом были выполнены задания по взлету и приземлению, сложные маневры пилотажа на разных высотах, определены координаты наземных целей условного противника, а также проведена воздушная разведка и другие учебные задания.

В ходе учебно-тренировочных полетов все поставленные задания были выполнены с большим профессионализмом.