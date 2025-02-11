https://news.day.az/politics/1729488.html Президент Сомали находится с визитом в Азербайджане - ФОТО 11 февраля Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Махмуд прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику. Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президент Сомали находится с визитом в Азербайджане - ФОТО
11 февраля Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Махмуд прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Сомали в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре