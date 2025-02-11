Президент Сомали находится с визитом в Азербайджане

11 февраля Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Махмуд прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Сомали в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.