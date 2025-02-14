Джейхун Байрамов обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с израильским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

Министры обсудили двусторонние и многосторонние вопросы, представляющие взаимный интерес, ситуацию в сфере безопасности и текущие проблемы на Ближнем Востоке.