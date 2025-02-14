https://news.day.az/politics/1730398.html Джейхун Байрамов обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с израильским коллегой Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.
Джейхун Байрамов обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с израильским коллегой
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.
Министры обсудили двусторонние и многосторонние вопросы, представляющие взаимный интерес, ситуацию в сфере безопасности и текущие проблемы на Ближнем Востоке.
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