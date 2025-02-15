https://news.day.az/politics/1730567.html Байрамов обсудил с Фиданом мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Мюнхене с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в "Х".
Байрамов обсудил с Фиданом мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Мюнхене с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в "Х".
В ходе встречи был обсужден ряд аспектов азербайджано-турецкого союзнического партнерства, в том числе политика, безопасность, экономика, коммуникации, а также многостороннее сотрудничество в рамках различных региональных и международных организаций.
Министр Дж.Байрамов также предоставил информацию о текущей ситуации в регионе и азербайджано-армянском мирном процессе.
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