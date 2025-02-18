Делегация парламента Беларуси посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

18 февраля делегация во главе с находящейся с официальным визитом в Азербайджане председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой посетила на Аллее почетного захоронения могилу великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az, сначала с уважением была почтена светлая память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложен венок перед его могилой.

Затем была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Беларуская делегация также посетила Аллею шехидов. Были посещены могилы героических сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, на их могилы были возложены цветы, также был возложен венок к мемориалу "Вечный огонь".

Отметим, что председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова в рамках своего официального визита в нашу страну проведет ряд встреч, а также примет участие в 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи.