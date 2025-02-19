Азербайджанский квартал, построенный в Кахраманмараше - вечный символ азербайджано-турецкой дружбы

Построенный в Кахраманмараше азербайджанский квартал - вечный символ азербайджано-турецкой дружбы.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на проходящем сегодня в Баку круглом столе азербайджано-турецкой медиа платформы.

"С того момента, как я начал свою деятельность в Баку две недели назад, я стал свидетелем того, насколько тесными являются отношения между Азербайджаном и Турцией.

Азербайджанский квартал, построенный в Кахраманмараше, является вечным символом нашей дружбы.

Азербайджан всегда поддерживал Турцию, и Турция всегда будет рядом с Азербайджаном. Мы братья, и всегда будем поддерживать друг друга. Мы также поддерживаем восстановительные и строительные работы в Карабахе и готовы сделать все, что в наших силах", - добавил дипломат.