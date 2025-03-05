Запуск газопровода Ыгдыр-Нахчыван: Президент Ильхам Алиев продолжает укреплять региональную мощь Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта прибыл с рабочим визитом в Анкару. Сразу отмечу, что данный визит пришелся на очень важное, переломное время для всего мира. Слишком многое из того, что казалось вечным, поставлено под сомнение. Приведу всего один пример такого рода.

Президент США Дональд Трамп изучает возможность отказаться от лидирующей роли его страны в НАТО, пишет газета The Daily Mail. В материале издания отмечается, что с момента основания НАТО в 1949 году верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами альянса в Европе был высокопоставленный американский генерал.

"Но в рамках требования США, чтобы европейские союзники брали на себя больше ответственности за безопасность Европы, они (США) также ожидают, что этот пост займет британский или французский генерал", - пишет газета.

Кроме того, уже прозвучали ранее предположения о том, что США и вовсе могут рассмотреть выход из Альянса. Дойдет до этого или нет - покажет время.

Но уже сейчас очевидно, что сильно выросла роль и значимость Турции в качестве гаранта безопасности всего европейского континента. Турецкая армия, как известно, является второй по боеспособности и мощи в НАТО, после американской. И с учетом существующих тенденций, не исключено, что она и вовсе станет самой сильной армией в НАТО. Что, в свою очередь, повышает геополитическую значимость братской страны.

Данное обстоятельство, кстати, вызывает большое беспокойство со стороны Армении и мирового армянства. Там ведь прекрасно понимают, что любое усиление Турции является фактором, крайне положительным для азербайджано-турецкого союза и для решения всех задач, стоящих перед регионом Южного Кавказа. Взгляд на настоящее и грядущее которого у Баку и Анкары идентичен.

И очередной демонстрацией того, как реализуются планы и проекты двух братских государств, стал запуск газопровода Ыгдыр-Нахчыван. Тут стоит напомнить, что строительство газопровода Ыгдыр-Нахчыван, порученное Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики SOCAR и турецкой BOTAŞ, является стратегическим проектом, направленным на обеспечение энергетической независимости Нахчыванской Автономной Республики.

Ранее Нахчыванская Автономная Республика в основном получала газ по соглашению с Ираном, однако новая инфраструктура позволит диверсифицировать источники поставок. Новая газовая магистраль, запуск которой состоялся сегодня, обеспечит Нахчыван собственным азербайджанским газом, что не только снизит зависимость региона от третьих стран, но и укрепит экономические связи между Азербайджаном и Турцией. Это также способствует развитию энергетического сотрудничества в более широком контексте - от двусторонних отношений до расширения интеграции в рамках крупных международных энергетических проектов.

В целом, имеет смысл отметить, что Азербайджан и Турция реализовали огромное число важнейших транспортных и энергетических проектов. Чего стоят хотя бы проект нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а также железной дороги Баку-Тбилиси-Карс! Их реализация принесла большую экономическую прибыль нашим странам, а также повысило геополитическую значимость Азербайджана и Турции в мире. А все потому, что наши страны, оказывая друг другу братскую поддержку, добивались решения важнейших, поистине исторических задач, главной из которых для Азербайджана, безусловно, было полное восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Это было важно не только с геополитической точки зрения, не только с позиции важности торжества международного права и возможности обеспечения возвращения азербайджанцев на свои, освобожденные в результате победы в 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе.

Дело еще и в том, что водные ресурсы рек Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов в объеме 230 млн кубометров составляют 24% внутренних водных ресурсов страны, и их использование имеет большое значение в решении проблемы дефицита воды. Да, нам еще предстоит осознать важность, значимость освобождения от армянских оккупантов этих территорий. Точно также, мы спустя годы увидим плоды реализации очередного азербайджано-турецкого проекта-газопровода Ыгдыр-Нахчыван. Совершенно очевидно, что время работает на наши страны, на их процветание, на рост их влияния в регионе и в мире. И все это, безусловно, доводит до бессильного бешенства Армению, ее покровителей и мировое армянство.