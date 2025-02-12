Уникальность азербайджанской модели развития, доказанная временем и Президентом Ильхамом Алиевым

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN. Оно было дано в Давосе, где недавно прошел очередной Всемирный экономический форум, в ходе которого глава нашего государства провел ряд очень важных и продуктивных встреч с президентами и премьер-министрами разных стран. Казалось бы, с тех пор прошло около трех недель, небольшой срок, но в нашем очень динамичном и турбулентном мире даже три недели - достаточно большой срок.

Указываю на это, дабы показать способность Президента Азербайджана делать заявления, не теряющие своей актуальности даже спустя определенное время после того, как они были озвучены. В наш век засилья популистов у власти в разных странах этот дар стратегического предвидения, коим глава нашего государства наделен в избытке, ценится особо высоко.

Впрочем, как и способность отстаивать национальные интересы своего государства, в том числе и посредством реализации глобальных инфраструктурных проектов. "Мы инициировали масштабные проекты, которые обеспечили возможности для создания коммуникаций в регионе. Мы хорошо зарекомендовали себя в регионе Южного Кавказа и Каспия, к которым мы принадлежим", - заявил Президент Азербайджана.

Действительно, наша страна не просто инициировала, но и реализовала многие энергетические и транспортные проекты. Достаточно вспомнить про проект нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс. Они были инициированы и реализованы Азербайджаном, несмотря на первичное противодействие им со стороны тех же США и ЕС.

В целом, сегодня транспортную карту Евразии невозможно представить без Азербайджана, без нашей транспортной инфраструктуры. В настоящее время через нашу территорию проходят транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Все это, безусловно, делает Азербайджан незаменимым и важнейшим государством не только Южного Кавказа, но и всего мира.

"Пример Азербайджана, как страны, которая относительно недавно появилась на международной карте, отстаивает свои национальные интересы и налаживает хорошие контакты по всему миру, показывает, что защищать собственные интересы возможно при наличии стабильности и единства в обществе", - заявил Президент нашей страны. И это правда.

Перед нами огромное количество примеров того, как гораздо более крупные государства, чем Азербайджан, проводят политику, напрямую зависящую от установок, которые им спускаются из столиц тех или иных региональных или мировых держав. Азербайджан не раз доказывал, как можно и нужно отстаивать свои национальные интересы, действуя наперекор планам и желанию ведущих мировых держав.

Наиболее яркий пример - полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в результате 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны. Против такого развития событий были США, Россия, Франция и ряд иных государств, претендующих на роль региональных или мировых центров силы.

Кроме того мы помним, как после "оранжевых революций" в Грузии и Украине такой же сценарий пытались реализовать и в нашей стране. Пытались те, кто сейчас отправлен на свалку истории. Напомню, что совсем недавно кандидат в министры здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший в интервью Такеру Карлсону назвал USAID "прикрытием ЦРУ". По его словам, ЦРУ свергло 83 правительства с 1947 по 1997 годы, большинство из которых были демократическими.

Он явно недоговорил. Потому, что и позже мы видели и видим, как США содействовали реализации "революционных" перемен в целом ряде стран. Это была попытка управляемого хаоса. И очень символично, что именно новый президент США Дональд Трамп возглавил борьбу с одним из главных спонсоров такого рода наглого вмешательства во внутренние дела независимых государств - с USAID.

"Нам удалось защитить себя от вмешательства во внутренние дела, - отметил глава государства, подчеркнув, что не каждая страна имеет потенциал для того, чтобы делать это. И это тоже правда. Правда и то, что именно экономика - это основа всего. Только экономически сильное государство способно проводить независимую внешнюю политику, реализовывать амбициозные глобальные энергетические и транспортные проекты.

Только экономически сильное государство способно иметь современную и боеспособную армию. А еще, именно экономически сильное государство способно гарантировать своим гражданам устойчивое настоящее и перспективное будущее. И в этой связи укажу на то, что на текущий момент стратегические валютные резервы Азербайджана оцениваются выше 95% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Это - признак бесспорных экономических успехов.

Добавлю также, что за последние 20 лет экономика Азербайджана выросла примерно в 3,8 раза, а инвестиции в экономику Азербайджана - в 4,4 раза. Азербайджан осуществил масштабную трансформацию - из страны, зависящей от внешней помощи, он превратился в донора Международной ассоциации развития. Азербайджан готов к переходу из категории стран со средним уровнем дохода в число стран с высоким доходом.

Все это - плоды грамотной, основанной на способности отстаивать национальные интересы своей страны, политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая уникальна тем, что доказала свою успешность, несмотря на поистине тектонические перемены, которые уже произошли и еще произойдут на мировой политической арене, где меняются не только границы государств, но и правила игры, действовавшие десятилетиями.