В Баку проходит конференция, посвященная исследованию депортированного наследия

В Баку проходит научно-практическая конференция под названием "По следам депортированного наследия".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие организовано Центром социальных исследований и Общиной Западного Азербайджана.

На конференции также состоится презентация книги "Возвращение: Наше материально-духовное наследие в Западном Азербайджане" (том III).

В мероприятии принимают участие депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, представители НПО, ученые и другие общественные деятели.

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