https://news.day.az/politics/1736021.html В Баку проходит конференция, посвященная исследованию депортированного наследия - ФОТО В Баку проходит научно-практическая конференция под названием "По следам депортированного наследия". Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие организовано Центром социальных исследований и Общиной Западного Азербайджана.
В Баку проходит конференция, посвященная исследованию депортированного наследия - ФОТО
В Баку проходит научно-практическая конференция под названием "По следам депортированного наследия".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие организовано Центром социальных исследований и Общиной Западного Азербайджана.
На конференции также состоится презентация книги "Возвращение: Наше материально-духовное наследие в Западном Азербайджане" (том III).
В мероприятии принимают участие депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, представители НПО, ученые и другие общественные деятели.
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