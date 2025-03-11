Большие перспективы: вчера, сегодня, завтра отношений между Азербайджаном и Северной Македонией

Автор: Акпер Гасанов

В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Северной Македонией. И, в том числе поэтому, символичен и важен был визит в Баку Президент этой балканской страны Горданы Силяновской-Давковой. Отмечу, что и экс-президент Северной Македонии Георге Иванов дважды посещал Баку. C 29 июня по 1 июля 2012 года он прибыл в Баку для участия в Форуме Кранс Монтано, а 27-30 апреля 2015 года он посетил Азербайджан с рабочим визитом.

Нынешний Президент также не впервые посещает нашу столицу. В ноябре 2024 года она прибыла с 3-х дневным визитом с целью принять участие на саммите мировых лидеров COP29. В рамках визита она встретилась с Президентом Азербайджана Ильхам Алиевым. И вот сегодня главы наших государств снова встретились в Баку.

Напомню, что Северная Македония довольно небольшая балканская страна. По числу населения и размеру территории она очень сопоставима с Арменией. Но в том и состоит уникальность Северной Македонии, что она, при своих небольших размерах, очень неплохо экономически развивается. И, в том числе поэтому, углубление отношений с ней было бы очень выгодно для нашей страны. Особенно - в контексте азербайджанской экономической экспансии на Балканы.

Как известно, Северная Македония на севере граничит с частично признанной Республикой Косово и Сербией, на западе - с Албанией, на юге - с Грецией, на востоке - с Болгарией. Со всеми этими странами у Азербайджана налажены очень взаимовыгодные, крепкие, дружественные отношения. В качестве примера тут можно привести отношения с Болгарией.

В 2013 году болгарская компания "Булгаргаз" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали соглашение о поставке 1 млрд кубометров азербайджанского газа в Болгарию. Поставки начались 31 декабря 2020 года. Если ранее речь шла о поставках 1 млрд кубометров, то по итогам прошлого года на болгарский рынок было поставлено 2 млрд кубометров азербайджанского газа. Аналогичная же тенденция имеет место и с иными балканскими странами.

"В прошлом году Азербайджан экспортировал на внешние рынки 25 миллиардов кубометров газа. Конечно, мы производим гораздо больше этого, поскольку также удовлетворяем местный спрос. Однако на повестке дня также стоит расширение сферы охвата, географии поставок газа. Европа нуждается в азербайджанском газе", - справедливо заметил глава нашего государства.

Он добавил, что азербайджанский газ уже поставлялся на рынок Северной Македонии.

"Это произошло в конце прошлого года. А в этом году Азербайджан будет уже регулярно обеспечивать ваш рынок природным газом. В дальнейшем мы можем увеличить поставки газа до необходимого объема", - подчеркнул Президент Азербайджана, слово которого равно его подписи.

Соответственно, нынешнее заявление главы нашего государства может быть воспринято в Северной Македонии, как гарантия исполнения нашей страной всех взятых на себя обязательств по обеспечению энергетической безопасности данного государства. При этом, конечно же, есть огромный потенциал для всестороннего развития отношений между Азербайджаном и Северной Македонией. Благо, фундамент для этого был заложен давно.

Ведь, как Азербайджан был частью СССР, так и Северная Македония была частью Югославии. Именно в те годы сложились отношения между Баку и Сараевом. Кстати, это - города-побратимы. В нашей столице и улица есть Сараевская. В целом, созрела возможность для официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в столицу Северной Македонии.

Ведь, глава нашего государства уже совершал ранее визиты в Сербию, Боснию, Словению. При этом, именно в Северной Македонии проживает около 30% мусульманского населения страны. Плюс, конечно же, имеются огромные возможности для развития отношений между нашими странами в области сельского хозяйства, туризма. Северная Македония может быть привлекательна и с точки зрения азербайджанских инвестиций.

И совершенна права Президент Северной Македонии Гордана Силяновская-Давкова, которая заявила: Тот факт, что в XXI веке вновь выдвигаются предположения о миропорядке, шокирует. Но именно в такие темные и неспокойные времена, как никогда иначе, становится четко видно, какое государство смогло создать крепкий и мощный фундамент, умея расширять круг своих друзей в мире. Азербайджан, вне всякого сомнения, именно таким государством и является.