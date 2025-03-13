В Баку обсуждают глобальные геополитические изменения

В рамках XII Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "Геополитические изменения: ответственность в партнёрстве против соперничества", сообщает Day.Az.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года.

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви и пройдет под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

В форуме участвуют более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.

Новость обновляется