В Баку обсуждают глобальные геополитические изменения - ФОТО
В рамках XII Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "Геополитические изменения: ответственность в партнёрстве против соперничества", сообщает Day.Az.
Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года.
Форум организован Международным центром Низами Гянджеви и пройдет под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".
В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.
В форуме участвуют более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.
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