ЕС должен продолжать стратегическое взаимодействие с США

Европа и Европейский союз должны продолжать конструктивное и стратегическое взаимодействие с администрацией США.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев в ходе XII Глобального Бакинского форума.

"Европа и Европейский союз должны продолжать конструктивное и стратегическое взаимодействие с администрацией США. Это политическая необходимость, если мы действительно стремимся к достижению общей цели - всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН и международного права", - сказал министр.

Георгиев отметил, что прочные партнёрские отношения, основанные на общих ценностях и стремлении к миру, остаются ключевыми в международных делах.