В Баку обсудили постконфликтное развитие и региональную стабильность

В рамках XII Глобального Бакинского форума состоялась панельная дискуссия на тему "Восстановление во имя мира: постконфликтное развитие и региональная стабильность", передает Day.Az.

Выступая перед участниками, бывший премьер-министр Кыргызстана Джоомарт Оторбаев поделился впечатлениями о плане Азербайджана по восстановлению освобожденных территорий.

"Я нигде в мире не видел настолько комплексной программы. И если Азербайджан, - а я уверен, что он этого добьется, - реализует этот план системным и целенаправленным подходом, это станет не только идеальной моделью постконфликтного восстановления, но и эталоном для других регионов", - сказал он.

Президент 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр, в свою очередь, позитивно оценил усилия Азербайджана по восстановлению Карабаха.

"Приятно видеть, как реконструируются города, при этом сохраняются и восстанавливаются исторические объекты - мечети, дворцы. Конечно, возвращение населения требует больших усилий. Необходимо строить больницы, школы. Но Азербайджан справится с этой задачей", - сказал он.

В ходе дискуссии председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев объявил, что в октябре 2025 года в Азербайджане пройдет III Национальный градостроительный форум.

"Успешно организовав COP29 в прошлом году, Азербайджан подтвердил свою приверженность глобальным принципам, основанным на мире и стабильности. В мае 2026 года Баку примет 13-ю сессию Всемирного форума городского развития (WUF13) объединяя политиков, экспертов и заинтересованные стороны для обсуждения не только вызовов и решений, стоящих перед организацией, но и для вдохновения на партнерство, сотрудничество и совместные действия во имя более светлого будущего", - сказал он.

В обсуждении приняли участие президент Нигерии в 1976-1979 и 1999-2007 годах Олуcегун Обасанджо, премьер-министр Молдовы в 2021-2023 годах Наталья Гаврилица, премьер-министр Кыргызстана в 2014-2015 годах Джоомарт Оторбаев, министр иностранных дел Румынии в 2008 и 2015-2017 годах, Генеральный секретарь Постоянного международного секретариата (ПЕРМИС) Организации Черноморского экономического сотрудничества Лазар Комэнеску, Президент 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр по делам ЕС Турции в 2015-2016 годах Волкан Бозкыр, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев, президент Сомали в 2009-2012 годах Шейх Шариф Ахмед и депутат парламента Сингапура в 2001-2015 годах, основатель Social Innovation Park Пенни Лоу.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.