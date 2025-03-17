https://news.day.az/politics/1737793.html Валентина Матвиенко посетила могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко 17 марта посетила Аллею почетного захоронения, почтила память архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера...
Валентина Матвиенко посетила могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко 17 марта посетила Аллею почетного захоронения, почтила память архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и возложила венок к его могиле, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены на ее могилу цветы.
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