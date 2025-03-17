Валентина Матвиенко посетила Аллею шехидов в Баку

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко 17 марта посетила Аллею шехидов в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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