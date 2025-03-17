https://news.day.az/politics/1737802.html Валентина Матвиенко посетила Аллею шехидов в Баку - ФОТО Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко 17 марта посетила Аллею шехидов в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Валентина Матвиенко посетила Аллею шехидов в Баку - ФОТО
Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко 17 марта посетила Аллею шехидов в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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