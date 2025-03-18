ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии

18 марта около 08:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Истису Басаркечарского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в миноброны Азербайджана.