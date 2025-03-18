https://news.day.az/politics/1738092.html ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии 18 марта около 08:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Истису Басаркечарского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии. Об этом во вторник Day.Az сообщили в миноброны Азербайджана.
ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии
18 марта около 08:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Истису Басаркечарского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.
Об этом во вторник Day.Az сообщили в миноброны Азербайджана.
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