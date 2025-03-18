На сайте Baku Network опубликована статья об интересе Франции к энергетическому сектору Узбекистана.

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Президент Франции Эммануэль Макрон, чьи дипломатические манёвры всё чаще напоминают театральные постановки, вновь попытался поразить публику искусно разыгранной сценой. На этот раз в центре его спектакля оказалась Центральная Азия - регион, который он старательно пытается втянуть в орбиту французского влияния. Начав свое выступление перед президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на узбекском языке, Макрон не просто проявил уважение к культуре далёкой страны - он дал старт новой дипломатической игре, где Франция пытается стать ведущим игроком в регионе, который традиционно оставался за пределами её геополитических амбиций.

На первый взгляд, это выглядело как жест вежливости - эдакая "галльская любезность", рассчитанная на мгновенный эффект. Однако за этим шагом скрывается намного больше - амбициозная стратегия Парижа, направленная на укрепление позиций Франции в Центральной Азии, где в последнее время усиливается конкуренция мировых игроков.

Во время недавнего визита Шавката Мирзиёева в Париж были подписаны более 20 соглашений и контрактов в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, "зелёная" экономика и транспорт. На первый взгляд, эти договорённости кажутся стандартными. Но стоит копнуть глубже - и становится очевидным, что Франция намеренно внедряется в стратегически важные отрасли Узбекистана, преследуя собственные интересы.

Франция пытается представить себя "добрым другом" стран Центральной Азии, играя на контрасте с Россией, Китаем и Турцией, которые уже давно заняли прочные позиции в регионе. Макрон пытается перетянуть на свою сторону ключевые государства региона, предлагая им инвестиции, высокотехнологичные проекты и символическую поддержку. Париж активно пытается застолбить за собой статус "главного европейского партнёра" Центральной Азии, стремясь ослабить влияние Москвы и Пекина.

Особенно примечательна активизация Франции в отношениях с Казахстаном. На фоне ухудшения отношений Астаны с Москвой, Макрон постарался продемонстрировать готовность заменить Россию в роли стратегического партнёра Казахстана. Французские компании начали активно вкладываться в казахстанскую нефтяную отрасль, транспортную инфраструктуру и сектор возобновляемой энергетики. Париж, видя растущее стремление Казахстана к многовекторной политике, пытается закрепиться в ключевых сферах экономики страны.

Но за этой дипломатической настойчивостью Франции скрывается не только экономическая выгода, но и попытка сыграть на противоречиях в регионе. Макрон стремится использовать политическую турбулентность в Центральной Азии, подрывая традиционные связи этих стран с их историческими партнёрами. Франция продвигает себя как "нейтральный игрок", но её действия всё чаще напоминают тонко выстроенную игру, в которой Париж пытается навязать свои правила.

Для Азербайджана этот активный выход Франции на постсоветское пространство - тревожный сигнал. Макрон уже неоднократно демонстрировал враждебное отношение к Баку, продвигая проармянскую повестку в Закавказье и вмешиваясь в мирный процесс на Южном Кавказе. Теперь Франция пытается закрепиться и в Центральной Азии, используя инвестиции и дипломатические жесты как инструмент давления и политической экспансии.

Париж подает себя как цивилизованного посредника, но за улыбками и символическими речами кроется холодный расчёт и жажда влияния. Франция стремится не просто заключить экономические соглашения - она пытается вбить клин в отношения стран региона с их традиционными союзниками, ослабить позиции Москвы, Пекина и Анкары, а также заручиться поддержкой для продвижения своих интересов в международных организациях. Центральная Азия для Франции - это не просто новый рынок, а ещё один плацдарм для расширения её влияния, который Макрон пытается подчинить себе, прикрываясь риторикой дружбы и равенства.

В этой игре Париж применяет всё, что у него есть - от языка жестов до крупных финансовых инвестиций, от дипломатической лести до закулисных интриг. И именно поэтому странам региона стоит насторожиться: слишком уж явно Франция пытается выдать свои корыстные интересы за "взаимовыгодное сотрудничество".

Одним из ключевых итогов переговоров стало подписание инвестиционной программы на сумму 6,5 млрд евро. Эта внушительная цифра свидетельствует о стремлении Франции закрепиться в экономике Узбекистана, обеспечив себе долгосрочное присутствие. Кроме того, было подписано соглашение о создании Узбекско-Французского университета и совместная декларация о стратегическом партнерстве.

Французская компания Voltalia в рамках визита заключила контракт на продажу электроэнергии на 25 лет, что предусматривает строительство крупного энергетического кластера с солнечными, ветряными станциями и системами хранения энергии. Этот проект вписывается в планы Узбекистана по декарбонизации экономики и развитию альтернативных источников энергии.

Интерес Франции к энергетическому сектору Узбекистана особенно заметен на фоне растущего спроса Ташкента на атомную энергетику. В тендере на строительство атомной электростанции в Узбекистане участвует французская компания Électricité de France (EDF), что демонстрирует стремление Парижа войти в ключевой сектор энергетического будущего региона. В условиях, когда Россия уже активно продвигает проект малых АЭС в Узбекистане, французское участие может создать конкуренцию на этом стратегически важном направлении.

Визит президента Мирзиёева состоялся накануне саммита ЕС и стран Центральной Азии в Самарканде, что само по себе подчеркивает политическую значимость момента. Евросоюз активно пытается укрепить свои позиции в регионе, который традиционно находится в сфере влияния России и Китая. Франция, как один из ключевых игроков ЕС, стремится занять ведущую роль в этом процессе.

Важным фактором остается амбиция Парижа усилить свои позиции в противовес Великобритании, которая через Казахстан активно продвигает свои интересы в Центральной Азии. Для Франции Узбекистан становится удобной платформой для демонстрации своего влияния в регионе.

Президент Мирзиёев подчеркнул, что атомный проект должен иметь "международный характер", что свидетельствует о желании Узбекистана не зависеть исключительно от одного технологического партнера. Это дает Франции дополнительные шансы на успешное продвижение своих инициатив.

Узбекистан занимает стратегическое положение в Центральной Азии и имеет крупнейшее население среди всех стран региона (около 36 миллионов человек). Это делает его привлекательным партнером для крупных держав, стремящихся получить доступ к рынкам и ресурсам Средней Азии.

Кроме того, Узбекистан играет ключевую роль в обеспечении транзитных маршрутов, что особенно важно на фоне кризиса традиционных транспортных путей из Китая в Европу через Россию. В этом контексте Франция рассматривает Узбекистан как важный элемент в формировании альтернативных торговых маршрутов.

Внешняя политика Эммануэля Макрона в Центральной Азии обусловлена не только экономическими факторами, но и стремлением повысить престиж Франции на мировой арене. В условиях растущего влияния Китая, России и США Франция пытается позиционировать себя как самостоятельного игрока с собственными интересами в регионе.

Макрону важно укрепить отношения с Узбекистаном, чтобы противостоять усилению влияния Лондона в Центральной Азии. Казахстан, который активно взаимодействует с Великобританией, стремится стать главным представителем региона на международной арене. Однако Узбекистан демонстрирует готовность занять аналогичную роль, что делает его ценным партнером для Франции.

Визит Шавката Мирзиёева в Париж и подписание масштабных соглашений свидетельствуют о растущем интересе Парижа к Центральной Азии как новому полю геополитической борьбы. Франция стремится укрепить свое влияние в регионе, активно вовлекаясь в проекты в энергетической и образовательной сферах. Ставка на Узбекистан, в условиях его амбиций по созданию многовекторной внешней политики, открывает для Франции значительные возможности. Однако конкуренция со стороны России, Китая и Великобритании создаёт условия для сложной геополитической игры, в которой Ташкент может стать важным игроком, способным маневрировать между ведущими мировыми силами.

Сотрудничество между Францией и Казахстаном в 2024-2025 годах демонстрирует не просто деловое партнерство - оно превращается в стратегический альянс, который вызывает серьёзные вопросы у стран региона, в том числе у Азербайджана. За сухими цифрами и пафосными заявлениями о "дружественных связях" кроется геополитическая игра, в которой Париж стремится закрепить свои позиции в Центральной Азии, используя Казахстан как ключевого союзника.

Экономическое сближение Франции и Казахстана в последние годы обрело новый масштаб. В 2024 году объём торговли между двумя странами подскочил на 45%, а французские инвестиции в казахстанскую экономику выросли на 15%, достигнув 900 миллионов долларов. За этими показателями стоит не просто экономический интерес - это попытка Франции расширить своё влияние в регионе, традиционно входившем в орбиту России и Китая.

Особую тревогу вызывает активное продвижение французских корпораций на казахстанский рынок. Сегодня там работают более 200 французских компаний, среди которых гиганты энергетики и транспорта - Total, Alstom, Airbus. Эти компании не просто укрепляют экономические связи - они создают инфраструктуру для более тесной политической координации Казахстана с Западом.

Особого внимания заслуживает визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Францию в ноябре 2024 года. Этот визит стал кульминацией активной работы Парижа по закреплению своих позиций в Центральной Азии. Подписание 36 соглашений на общую сумму 2,2 миллиарда долларов подтверждает амбиции Франции превратить Казахстан в форпост своего влияния в регионе.

Не стоит забывать, что энергетика остаётся одним из ключевых направлений этого сотрудничества. Казахстан давно является важнейшим поставщиком нефти и урана в ЕС, а Франция, в свою очередь, активно стремится закрепить эту роль, поддерживая проекты в сфере альтернативной энергетики. Планы Total Energies инвестировать 1,1 миллиарда долларов в строительство ветряной электростанции в Казахстане кажутся на первый взгляд экологической инициативой, но на деле это стратегический ход, направленный на усиление европейской энергетической зависимости от Казахстана.

В этом контексте крайне важным шагом стало подписание в январе 2024 года так называемого Специального соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с глобальным потеплением. Этот договор, по сути, предоставляет французским корпорациям беспрецедентные условия для реализации энергетических проектов, а также закрепляет привилегии для французских инвесторов в Казахстане.

Париж активизирует своё участие и в транспортно-логистической сфере Казахстана, что имеет далеко идущие геополитические последствия. Французские компании готовы вкладываться в модернизацию Транскаспийского международного транспортного маршрута - важнейшего коридора, связывающего Китай с Европой через Казахстан, Азербайджан и Турцию. Этот маршрут является ключевым звеном в системе грузоперевозок региона, и Франция явно стремится извлечь из этого максимальную выгоду, не считаясь с интересами других региональных игроков.

Особенно активизировались контакты в аграрной сфере. В 2024 году Казахстан и Франция подписали меморандумы о сотрудничестве в области животноводства и экспорта конины. Французские компании демонстрируют интерес к развитию овцеводства и улучшению генетического потенциала скота. Этот шаг показывает, что Париж намерен не просто торговать с Казахстаном, но и активно участвовать в формировании его агропромышленной политики.

Символичным стало и культурное сотрудничество. Выставка "Казахстан. Сокровища великой степи", открывшаяся в ноябре 2024 года в Национальном музее азиатских искусств Гиме в Париже, стала не просто демонстрацией казахского культурного наследия, но и тонким намёком на углубляющуюся интеграцию Казахстана в европейское культурное пространство.

Экспансия Франции в Казахстане не случайна. На фоне нестабильности в Европе и конфронтации с Россией Париж стремится укрепить своё влияние в странах Центральной Азии, используя экономические связи как инструмент политического давления. Казахстан, в свою очередь, балансируя между Востоком и Западом, рискует оказаться под жёстким контролем западных игроков.

Для Азербайджана это сотрудничество несёт не только экономические вызовы, но и геополитические риски. Сближение Франции и Казахстана может привести к попыткам Парижа вмешаться в процессы, происходящие на Южном Кавказе, усилив давление на Баку в вопросах региональной безопасности и энергетической политики.

Таким образом, сотрудничество между Францией и Казахстаном - это не просто череда торговых сделок и инвестиционных проектов. Это тонко выстроенная политическая стратегия, которая может изменить баланс сил в Центральной Азии и повлиять на стратегические интересы Азербайджана и его партнеров.

Совершая свою экспансию в Центральной Азии, Франция действует не просто как экономический игрок, а как амбициозный геополитический манипулятор, стремящийся перехватить контроль над стратегически важным регионом. Под прикрытием риторики о "дружественном сотрудничестве" Макрон и его окружение методично прокладывают путь к ослаблению позиций традиционных партнеров региона, включая Россию, Китай и Турцию. В этой игре не стоит забывать и о косвенном влиянии на Южный Кавказ, где Париж давно ведет агрессивную политику против интересов Азербайджана.

Французская активность в Центральной Азии - это не просто попытка расширить экономические связи или культурное влияние. Это масштабная операция, цель которой - внедриться в ключевые сферы экономики и политики региона, обеспечив Франции рычаги давления на местные элиты и правящие круги. Париж пытается представить себя "альтернативным партнером" для стран региона, однако за этим образом скрывается вполне циничный расчёт. Французские инвестиции, образовательные инициативы и культурные проекты служат не столько интересам Узбекистана или Казахстана, сколько стратегическим амбициям Елисейского дворца.

Для Азербайджана эта ситуация требует особой бдительности. Франция, неоднократно демонстрировавшая свою враждебность к Баку, стремится укрепить союз с теми государствами, которые могут быть использованы в будущей геополитической игре на Южном Кавказе. Париж, заручившись поддержкой Казахстана и Узбекистана, может попытаться оказать давление на энергетические проекты, транспортные маршруты и политические процессы в регионе. Более того, Макрон в своей агрессивной дипломатии не скрывает стремления ослабить позиции Турции и Китая - ключевых союзников Азербайджана.

Азербайджанская дипломатия должна учитывать эти вызовы и выстраивать многоуровневую стратегию защиты своих интересов. Прочные экономические и политические связи с Турцией, усиление сотрудничества с Центральноазиатскими государствами на равноправной основе, а также активная работа в международных организациях позволят Баку нейтрализовать деструктивные действия Франции.

Франция пытается навязать свой сценарий, но Азербайджан уже доказал, что способен достойно отвечать на вызовы, защищая свои национальные интересы. Макрон может сколько угодно разыгрывать театральные сцены и пытаться очаровать лидеров Центральной Азии своим французским шармом, но азербайджанская дипломатия должна быть готова к тому, чтобы разрушить эти иллюзии, защищая стратегические интересы страны в новом геополитическом раскладе.