МИД Таджикистана отметил важность заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией для региона

Министерство иностранных дел Таджикистана поприветствовало завершение переговоров по тексту проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.

"Республика Таджикистан приветствует завершение переговоров между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения по тексту соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

В ведомстве выразили уверенность, что скорейшее правовое закрепление данного документа станет важным шагом на пути к полной нормализации азербайджано-армянских отношений, и будет способствовать стабильности и развитию региона Южного Кавказа.

Напомним, что 13 марта в МИД Азербайджана заявили о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

"В то же время мы еще раз обращаем внимание на долгосрочную и принципиальную позицию Азербайджана, согласно которой главным условием подписания переговорного текста является внесение поправок в конституцию Армении с целью устранения посягательств на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. При этом мы подчеркиваем необходимость официального упразднения устаревшей и недееспособной Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. Мы готовы продолжить двусторонний диалог по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации между двумя странами", - говорилось в сообщении МИД.