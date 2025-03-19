Пришел, увидел, победил и возродил: историческая миссия Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

"В настоящее время войны, кровавые конфликты получают достаточно широкий размах в мире. Сейчас, в эпоху интернета, в период свободного доступа к информации, все всё знают, видят и могут отслеживать".

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию жилого комплекса, построенного в селе Суговушан Агдеринского района.

Глава нашего государства абсолютно прав. В тот самый день, когда он и Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева посетили Агдеринский район, состоялся телефонный разговор между президентами США и России. В ходе длившейся почти три часа беседы Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили самый широкий комплекс вопросов, главным из которых было прекращение войны в Украине. Той, которая является самой кровавой, разрушительной для Европы с момента окончания Второй Мировой Войны.

Безусловно, невозможно удержаться от проведения параллелей с трагедией, которая длилась для каждого азербайджанца более четверти века. Именно столько 20% территории нашей страны находились под оккупацией со стороны Армении. Эта страна-оккупант разрушила огромное количество наших населенных пунктов, изгнав из родных очагов сотни тысяч граждан нашей страны. И мировое сообщество, по большому счету, осталось слепо и глухо к нашей боли!

Против Армении не были введены даже мало-мальские экономические санкции. Даже после того, как она отказалась выполнять то, что было прописано в четырех резолюция Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Азербайджану, в ходе Первой Карабахской Войны и по ее окончании никто не оказывал финансовой и военной помощи в сотни миллиардов долларов. Наоборот, все три страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в той или иной форме, помогали Армении.

Это была и военная помощь самой Армении, и политическая поддержка карабахских сепаратистов, особенно со стороны США и Франции, и давление на Азербайджан в виде принятия Конгрессом США позорной 907-ой поправки. И тем не менее, мы смогли восстановить справедливость - историческую, правовую, политическую, нравственную. И глава нашего государства, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев имеет полное право с гордостью констатировать: "После Второй Мировой войны никто не одерживал столь однозначную и полную победу, как Азербайджан!".

Это правда. И победа эта была достигнута благодаря блестящей стратегии Президента Азербайджана, который потратил долгие годы для политического, дипломатического, экономического, военного укрепления нашего государства. Все это было соединено в тот самый "Железный Кулак", который обрушился на голову армянских оккупантов. И никто из их зарубежных покровителей не посмел реально воспрепятствовать победному маршу азербайджанской армии в ходе 44-дневной войны и в позже, в ходе однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе.

Напомню, что село Суговушан в Агдеринском районе было освобождено 3 октября 2020 года. Оно находилось под армянской оккупацией с 1992 года, долгих 28 лет. Рядом с селом расположен Суговушанское водохранилище, которое обеспечивает водой регионы Азербайджана. Контроль над селом помог нашей армии продвинуться вглубь территории, ранее контролируемой армянскими оккупационными силами. К счастью, все это уже в прошлом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, вошел в новейшую историю не только нашей страны, но и всего мира, как блестящий стратег, сумевший "разморозить" конфликт, который ведущие мировые державы предпочли бы видеть вечно "замороженным. Он является единственным в мире главой государства и Верховным Главнокомандующим, который сумел восстановить территориальную целостность своей страны. И теперь он демонстрирует всему миру, как нужно восстанавливать освобожденные территории Родины!

Делается это все в рамках "I Государственной Программы по Великому Возвращению на освобожденные территории Азербайджанской Республики". На инвестиционные проекты и мероприятия, реализуемые в рамках Государственной программы, полностью финансируемой за счет собственных средств Азербайджана, из государственного бюджета в 2020-2024 годах было выделено в общей сложности 17,55 миллиарда манатов. Это колоссальные средства. И снова хочу обратить внимание на то, что это не внешняя помощь, а наши, собственные средства. Вот, помимо всего прочего, проявляется величие Азербайджана и успешность стратегии Президента Ильхама Алиева.

"Здесь есть все условия для проживания. Дома очень красивые, просторные и светлые. Природа естественным образом добавляет привлекательности этому региону. Жить рядом с прекрасным водохранилищем, конечно же, приятно. Поэтому здесь есть все возможности, чтобы хорошо и комфортно жить и работать, и я рад, что бывшие переселенцы уже размещаются в селе Суговушан", - заявил он.

Это были не только слова политика, который радуется успеху своей стратегии. И не только речь Верховного Главнокомандующего, который окидывает взором освобожденные от захватчиков земли. Это были слова любящего отца, радующегося счастью в глазах детей, для прекрасного настоящего и будущего которых он создал все условия.