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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию жилого комплекса в селе Суговушан

18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию жилого комплекса, построенного в селе Суговушан Агдеринского района, вручили жителям ключи от новых квартир.