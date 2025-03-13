Историческая ценность наших побед: обличительная речь Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Практически каждое публичное выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева становится предметом широкого обсуждения во многих странах мира. Объяснение причин такого явления лежит на поверхности - глава нашего государства являет собой уникальный пример политического деятеля мирового уровня, слова которого никогда не расходятся с делом, аргументы которого неоспоримы, итоги блестяще продуманной стратегии которого реализованы и оказывают влияние не только на Азербайджан, но и на весь регион Южного Кавказа.

Сейчас, в то самое время, когда мир переживает один из самых драматических периодов в своей новейшей истории за три четверти века, дефицит таких лидеров ощущается особенно остро. Но именно по этой причине столь высок авторитет Президента Азербайджана, выступившего сегодня на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума, само проведение которого в столице Азербайджана доказывает стремительный рост уважения к нашей стране, рост ее влияния в мире.

Ничего подобного, даже в одноразовом формате, не говоря уже о ежегодных форумах, не было ни в одной из стран Южного Кавказа. Таким образом, наша страна доказала, что именно она является не только экономическим, логистическим и политическим центром региона, но и местом формирования цивилизационной политики. И это при том, что Армения имеет в своем активе содействие огромного числа ангажированных политиков из самых разных стран мира.

Так, во Франции практически имеет место полный политический консенсус в плане оправдания любых преступлений Армении. Вот и в минувшую среду в Hôtel du Collectionneur в Париже состоялся ежегодный ужин Совета армянских организаций Франции (CCAF), на котором присутствовали члены французского правительства, лидеры политических партий, парламентарии, дипломаты, журналисты, актеры и деятели искусства.

Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо выступил от имени правительства. Напомнив важность армянского вопроса, министр отметил, что этот ужин является "встречей дружбы и преданности". Его лояльность к армянскому вопросу прежде всего "физическая", поскольку, по его словам, "Армения - наша сестра, как сказал Анатоль Франс". Но это было не все. "В любом случае, Франция всегда была на стороне Армении, по-своему", - изрек он.

Месье, в какой-то мере, был прав. Франция действительно оказывала, оказывает и собирается далее оказывать Армении политическую, финансовую и военную помощь. Но тем ценнее, историчнее наша победа. Азербайджан восстановил свои суверенитет и территориальную целостность вопреки планам трех ядерных держав, стран-сопредседателей давно уже не функционирующей Минской группы ОБСЕ! Какая страна в мире имеет такое достижение? Ответ просто - никакая.

"Мы поднимаем эти вопросы перед представителями Армении и их новыми лидерами, сидящими в Брюсселе. Теперь они заменили им [армянам] "старшего брата". Теперь этим "старшим братом" стал Брюссель", - заявил Президент Ильхам Алиев.

И это была правда. Мы действительно видим, как привыкшие к диктату Брюсселя силы в ЕС опаются поддержать страну, которая более четверти века держала под оккупацией 20% территории Азербайджана, совершив на наших землях огромное число чудовищных преступлений.

Да, кричащий во весь голос, применительно к российско-украинской войне, о важности соблюдения международного права, принципа территориальной целостности государств Брюссель "забыл" обо всем этом, применительно к армяно-азербайджанскому конфликту. "Забыли" там и про игнорирование Арменией четырех резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. И глава нашего государства четко, спокойно и аргументировано указал на этот, очередной пример аморализма в большой политике.

Указал он и на откровенно продажных американских политиков, давно ставших рупорами мирового армянства. Президент Ильхам Алиев напомнил про давнего глашатая воли армянской диаспоры США, сенатора-демократа от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса, который был признан виновным в коррупции и работе в качестве иностранного агента. Это был закономерный жизненный финал того, кто так часто и нагло лгал про Азербайджан!

"Этим занимаются тот же господин Адам Шифф, господин Фрэнк Паллоне, госпожа Нэнси Пелоси и многие другие. Они десятилетиями получали деньги от организаций армянской диаспоры в США для нападок на Азербайджан и его дискредитации", - напомнил Президент Азербайджана.

Напомнил громко, во всеуслышание, как уверенный в своей правоте политик. Да и как не быть уверенным, если есть факты, подтверждающие обоснованность его обвинений?!

Ведь визит Нэнси Пелоси в Ереван, состоявшийся в сентябре 2022 года, обошелся армянским налогоплательщикам в $120 млн, из которых $50 млн - это разовый взнос в Демократическую партию, а остаток - стоимость самого визита с перелетом и режимом безопасности на 72 часа. Да, таков ценник "бабушки американской демократии", которая, впрочем, ничем не смогла помочь Армении в деле противодействия стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, благодаря которой наша страна уже добилась и еще добьется поистине исторических успехов