Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева возрождают Агдам из "Кавказской Хиросимы" в "город-сад"

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили сегодня освобожденный Агдам. Там они ознакомились с ходом строительных работ, проводимых в отеле Hilton Garden Inn, со строительными работами в яслях-детском саду № 1, со строительными работами в средней школе №1 города Агдам, а также с условиями, созданными в жилом комплексе Ağdam Residence. Глава государства принял участие в открытии Агдамского регионального центра цифрового управления и Учебно-образовательного комплекса Открытого акционерного общества (ОАО) "Азеришыг".

Также они ознакомились со строительными работами во 2-м жилом комплексе на 1268 квартир в городе Агдам и с тем, как идет строительство Агдамскго центра мугама. Кроме того, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 18 февраля ознакомились с концептуальным проектом комплекса Аскеранской крепости. Как видим, все это свидетельствует о том, сколь стремительно возрождается Агдам.

Да, тот самый, некогда цветущий Агдам, который был захвачен армянскими оккупационными войсками 23 июля 1993 года. После захвата, как сообщают очевидцы, город подвергся разграблению, разрушению и пожарам. По сообщению правозащитной организации Human Rights Watch, ссылавшейся на анонимного западного дипломата, работавшего в Минской группе ОБСЕ, разрушение и разграбление Агдама было не результатом действий отдельных военнослужащих, а спланированной акцией.

Планировалось все из Еревана, первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, который проповедовал поистине фашистскую идеологию "окончательного решения азербайджанского вопроса". Он рассматривал изгнание азербайджанцев из Армении и с захваченных территорий нашей страны, как свою "историческую миссию". И, было бы очень справедливо, если бы и он находился на скамье подсудимых в Баку, рядом с бывшими лидерами карабахской хунты.

Там же, справедливости ради, должны были бы находиться и второй и третий президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Их руки также по локоть в крови азербайджанского народа. И они были теми, кто десятилетиями пропагандировал идею невозможности совместного, мирного проживания армян и азербайджанцев. Кочарян и вовсе является автором чудовищного заявления о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев".

А Саргсян, в интервью британскому журналисту Тому де Ваалу признавался в том, что Геноцид в Ходжалы был совершен армянскими оккупантами с целью демонстрации их готовности хладнокровно убивать азербайджанских стариков, женщин, детей. Да, они оба выкинуты на свалку армянской политической истории, но против них никто в США и ЕС не ввел персональных санкций.

В целом, против Армении не было введено никаких экономических и политических санкций за все почти три десятилетия, что длилась оккупация наших земель. Да Совет Безопасности ООН принял 29 июля того же года резолюцию № 853, осуждающую захват Агдамского района, потребовав "незамедлительного прекращения всех военных действий и немедленного, полного и безоговорочного вывода участвующих в конфликте оккупационных сил из Агдамского района и всех других недавно оккупированных районов Азербайджана.

Но в данной резолюции не было предусмотрено никаких санкций против Армении за отказ следовать тому, что было прописано в этой и в иных резолюциях Совбеза и Генассамблеи ООН. А тем временем, по свидетельствам очевидцев, был разрушен весь город, за исключением большой мечети в центре города (построена в 1868-1870 годах архитектором Кербалаи Сефи-ханом Карабаги).

Итальянский журналист Джузеппе Дидонна писал, что "хотя город оставался за пределами активных боевых действий и здесь не была взорвана водородная бомба", он разрушен до основания, сравнен с землёй. В 2008 году журнал Lonely Planet назвал Агдам "Кавказской Хиросимой". В 2010 году в интернет-издании "Аль-Джазиры" Агдам был назван "городом-призраком". Перечисляю все это, чтобы было ясно, какого чудовищного масштаба достигло варварство армянских оккупантов.

Азербайджан сумел одержать победу над этим жестоким, коварным и лишенным малейших представлений о морали и нравственности врагом в результате 44-дневной войны. По условиям подписанного в ночь на 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления, Армения, в частности, обязалась вернуть Азербайджану к 20 ноября 2020 года территорию Агдамского района

В итоге, 20 ноября 2020 года армия Азербайджана вступила на территорию района, а 23 ноября Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев поднял в Агдаме флаг нашей страны. Совсем скоро, 28 мая 2021 года был создан Агдамский промышленный парк, город начал стремительно возрождаться. И сегодняшний визит в Агдам Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой стал очередной важной вехой в деле превращения бывшей "Кавказской Хиросимы" в один из самых процветающих городов Карабаха.