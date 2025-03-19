Джейхун Байрамов обсудил с Дэвидом Лэмми состояние мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

19 марта 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и государственным секретарем Великобритании по иностранным делам, делам Содружества и развития Дэвидом Лэмми.

Об этом в среду Day.Az сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами, региональная ситуация, а также текущее состояние мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Британский министр передал свои поздравления по случаю праздника Новруз. Была выражена уверенность в дальнейшем развитии отношений между двумя странами.

Джейхун Байрамов, проинформировав о текущей ситуации в регионе и мирном процессе, подчеркнул, что, несмотря на завершение переговоров по тексту мирного договора, для подписания соглашения необходимо внести соответствующие поправки в конституцию Армении с целью устранения территориальных претензий к Азербайджану. Вместе с тем была отмечена важность упразднения уже неактуальной Минской группы ОБСЕ и других соответствующих структур.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.