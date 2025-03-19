В Азербайджане будет координироваться деятельность госорганов, ответственных за сектор искусственного интеллекта
В Азербайджане будет координироваться деятельность государственных органов (учреждений), ответственных за сектор искусственного интеллекта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы", утвержденной подписанным сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева.
Основным исполнительным органом мер назначен Кабинет министров. Другими исполнительными органами являются министерство цифрового развития и транспорта, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности, Служба государственной безопасности и соответствующие государственные органы (учреждения).
Срок реализации деятельности будет охватывать 2026-2028 годы.
Предусматривается оценка потенциала и ресурсов государственных органов (учреждений) в области искусственного интеллекта, разработка планов действий государственными органами (учреждениями) по каждому установленному приоритетному сектору, согласованное выполнение разработанных планов действий.
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