Автор: Мехти Ахмедзаде

Очередное заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна показало всю суть армянской дипломатии: не принимать решений самостоятельно, а искать кого-то, кто их примет за них или оттянет на потом. Теперь Ереван хочет передать на рассмотрение Венецианской комиссии Совета Европы вопрос о своей Конституции, надеясь, что европейские структуры помогут, фактически пытаясь переложить на них ответственность за свою же политику.

"Гениальная" идея появилась не случайно. Армения давно привыкла не решать вопросы самостоятельно, а искать покровителей, которые будут выступать "гарантами" ее интересов. Такая тактика не раз применялась - сначала надежды на Минскую группу ОБСЕ, затем попытки использовать Евросоюз, Францию, а теперь Венецианскую комиссию. Однако ситуация изменилась, и ни одна международная структура не сможет бесконечно прикрывать Ереван.

Видимо, в Ереване думают, что Венецианская комиссия сможет "закрыть вопрос" и вынести вердикт, который можно будет использовать для затягивания вопроса, связанного с территориальными претензиями Армении к Азербайджану, прописанными в их Конституции.

Кроме того, Симонян "блеснул умишком" и предложил Азербайджану тоже отправить свою Конституцию на экспертизу в Венецианскую комиссию. Но с чего вдруг Азербайджан должен кому-то доказывать содержание своего основного закона? В отличие от Армении, Конституция Азербайджана не нуждается в чьем-либо одобрении и не содержит никаких пунктов, противоречащих международному праву. Это внутренний документ независимой страны, которая сама определяет свой курс.

Симонян, похоже, не понимает, что разница между Баку и Ереваном в том, что Азербайджан принимает решения самостоятельно, а не ждет "подсказок" из Брюсселя, Парижа или откуда-то еще. Азербайджан вернул свои территории, обеспечил их полное освобождение и сегодня занимается восстановлением. А что делает Армения? Придумывает лазейки, чтобы избежать ответственности.

Пашинян уже публично пообещал "очистить" конституцию от статей, противоречащих миру, но при этом, как всегда, тянет время и не предпринимает конкретных шагов. Одних устных обещаний недостаточно - Азербайджан ждет реальных действий. Пора перестать прятаться за чью-то юбку, надеясь, что процесс можно будет бесконечно затягивать. Все пункты мирного договора согласованы, осталось лишь отказаться от претензий.

Армения либо выполняет свои обязательства, либо остается страной, неспособной даже переписать собственную Конституцию без указки извне.