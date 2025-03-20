Позиции Азербайджанской армии в очередной раз подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу с Кешишкендского направления.

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство обороны Азербайджана.

Было отмечено, что 19 марта с 19:00 до 19:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Арпа Кешишкендского района, обстреливали позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия.