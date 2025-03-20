https://news.day.az/politics/1738656.html Позиции Азербайджанской армии в очередной раз подверглись обстрелу Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу с Кешишкендского направления.
Позиции Азербайджанской армии в очередной раз подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу с Кешишкендского направления.
Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство обороны Азербайджана.
Было отмечено, что 19 марта с 19:00 до 19:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Арпа Кешишкендского района, обстреливали позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия.
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