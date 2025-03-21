В Баку назвали условия для подписания мирного договора с Арменией

Мирный договор будет подписан лишь после полного устранения Арменией всех препятствий на пути к миру.

Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на необоснованные претензии, высказанные министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном на пресс-конференции с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой, сообщает Day.Az.

"Когда министр иностранных дел Армении и другие официальные лица заявляют, что Азербайджан якобы не дал положительный ответ на их надуманные предложения по коммуникациям и "механизмам контроля над вооружениями", складывается впечатление, что армянская сторона либо не следит за заявлениями МИД Азербайджана по этим вопросам, либо страдает от недобросовестности, невнимательности, предвзятости или стремления к манипуляции", - говорится в заявлении МИД.