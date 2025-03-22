Снова ложь, снова манипуляция: Армения не хочет мира с Азербайджаном

Автор: Акпер Гасанов

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян дал интервью бразильской газете "Folha". В самом факте данного интервью нет ничего удивительного. Использование возможности доведения до граждан разных стран мира позиции своего государства через зарубежную прессу - важная часть работы любого дипломата из любой страны. Другое дело, что Арарат Мирзоян тиражирует откровенную ложь. Причем, легко и просто опровергаемую.

"После десятилетий конфликта у нас есть ощущение и уверенность в том, что существует реальная возможность перевернуть страницу вражды в нашем регионе и установить настоящий мир и устойчивую стабильность", - начал он свое повествование.

У читателя, незнакомого с причинами и последствиями армяно-азербайджанского конфликта, может сложиться ошибочное мнение, что Армения сыграла важную роль в "переворачивании страницы вражды в нашем регионе".

Что, конечно же, является неправдой. Армения является страной, которая всю концепцию своего государственного и национального развития выстроила на мифах. Начиная от мифа о "правах" на исконно азербайджанские земли и заканчивая мифами о "непобедимости" армянской армии и "всесилии" мирового армянства, с помощью чего можно будет бесконечно долго держать под оккупацией 20% территории Азербайджана.

Армения, начиная с первого ее президента, жила в парадигме "миацума", то есть реализовывая бредовую идею "воссоединения" РА и азербайджанских земель в НКАО и вокруг него. Есть бесспорные доказательства этому. Например, первый президент Армении Левон Тер-Петросян на встрече с членами террористической организации "Еркрапа", состоявшейся 23 июля 1993 года, признался: "Если бы не началось все в 1988 году, то сегодня не было бы Карабаха. Мы организовали работу, создали отряды. Приобрели опыт. Армения и "арцах" полностью очистились от других наций".

Это прозвучало после совершения армянскими головорезами Геноцида мирного азербайджанского населения в Ходжалы, после оккупации множества наших территорий, включая Шушу и Лачин. Как-то никто тогда в Армении и не подумывал о важности "переворачивания страницы вражды". Не помышляли об этом в Армении и позже. Второй президент этой страны, бывший лидер карабахской хунты Роберт Кочарян, сформулировал свое видение будущего РА и региона поистине расистской фразой о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев".

Третий президент Армении, еще один бывший глава карабахской хунты Серж Саргсян, продолжил ту же линию, горделиво рассказав британскому журналисту Тому де Ваалу о главной причине совершения Геноцида в Ходжалы - убеждение всех в том, что армянские оккупанты готовы убивать азербайджанских стариков, женщин, детей. Кочарян и Саргсян долгие годы имитировали участие Армении в переговорах по мирному урегулированию конфликта с нашей страной.

Они игнорировали четыре известные резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, где четко было указано требование о выводе всех армянских незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана. Но, что особо важно уточнить применительно к нынешнему главе МИД Армении, ровно тем же занимался и действующий премьер-министр этой страны Никол Пашинян.

Он продолжил оказывать политическую, экономическую и военную поддержку карабахским сепаратистам. И это подтверждают в ходе своих выступлений в бакинском суде бывшие руководители карабахской хунты. Кроме того, Пашинян, пребывавший в такой же наивной вере в армянские мифы, прокричал во временно оккупированном Ханкенди: "Карабах - это Армения и точка". Это была провокация!

Как, помню о ней, можно утверждать, что Армения хотела "перевернуть страницу вражды в нашем регионе и установить настоящий мир и устойчивую стабильность"?! Пашинян является тем, кто приказал устроить провокацию в Товузском направлении условной азербайджано-армянской границы. Он же, в ходе 44-дневной войны, отдал приказ о нанесении ракетных ударов по мирным азербайджанским городам.

Все это тоже легко доказуемо. Доказуемо и то, что даже после окончания 44-дневной войны, а также после подписания в ночь на 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления о прекращении огня, Армения продолжала оказывать политическую, финансовую и военную помощь карабахским сепаратистам. На сей счет также уже прозвучали признания бывших лидеров карабахской хунты.

Лишь после того, как в результате однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе, Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, официальный Ереван "сменил пластинку", начав изображать "готовность к миру". И нынешние речи главы МИД Армении - очередная попытка искажения сути и последствий армяно-азербайджанского конфликта.

Расчет, повторюсь, сделан именно на внешнюю аудиторию. В самой же Армении ныне регулярно звучат речи, свидетельствующие о глубине общенационального кризиса, связанного с крахом многих мифов. Бывшие армянские чиновники, политологи, журналисты разного пошибы скулят по временам, когда 20% нашей территории были под армянской оккупации.

И на этом фоне официальный Ереван не вносит необходимых изменений в конституцию РА, в преамбуле которой все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Никол Пашинян, Арарат Мирзоян, Ален Симонян и прочие представители официального Еревана много говорят, но мало делают для устранения главной преграды на пути к подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией. И это - их главная, примитивная ошибка.