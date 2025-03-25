Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network, специально для Day.Az

Бельгийский парламент готовится стать новой ареной политических манёвров вокруг конфликта на Южном Кавказе. По инициативе Комиссии по международным делам Федерального парламента Бельгии 2 апреля состоятся слушания по проекту резолюции, касающейся Карабаха. Этот шаг, несмотря на кажущуюся формальность, носит крайне эмоциональный и политически ангажированный характер, что уже вызывает острую реакцию.

Проект резолюции был представлен федеральными депутатами Эльс Ван Хуф и Мишелем де Маэгдом несколько месяцев назад, но его обсуждение стало особенно значимым на фоне текущих геополитических реалий. Эти два бельгийских парламентария, известные своей открытой поддержкой Армении, предлагают документ, в котором Азербайджан представляется агрессором, нарушающим международное право.

Эльс Ван Хуф, выступая перед журналистами, не скрывала своих эмоций. Она заявила, что её "глубоко потрясли блокада Лачинского коридора, последующая агрессия Азербайджана против народа Арцаха и продолжающаяся агрессивная риторика Баку в адрес Армении". По её словам, Бельгия и Европа обязаны "оказать давление на Азербайджан", чтобы добиться уважения территориальной целостности и суверенитета Армении.

Примечательно, что Ван Хуф фактически призвала Брюссель инициировать санкции против Азербайджана и пересмотреть отношения ЕС с официальным Баку. Такой ультимативный тон свидетельствует о стремлении отдельных европейских политиков навязать свою интерпретацию событий в регионе, игнорируя объективные факты.

Не менее категоричным оказался и её соавтор по проекту резолюции, депутат Мишель де Маэгд. Его заявления прозвучали ещё более жёстко. Он выразил возмущение тем, что "армянские пленные до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях в тюрьмах Баку". При этом политик не предоставил конкретных доказательств этим утверждениям, однако потребовал "немедленных действий от международного сообщества". По словам де Маэгда, он уже обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел и премьер-министром Бельгии, настаивая на срочных мерах против Азербайджана.

"Мы должны всеми возможными средствами усилить давление на Азербайджан", - заявил он, добавив, что призывает к санкциям против "режима Алиева".

Депутат подчеркнул, что не собирается отказываться от этой борьбы и будет настаивать на введении жёстких мер против Азербайджана.

Суть предложенной ими резолюции строится на ряде политически мотивированных требований. Среди ключевых пунктов указаны: "безопасное возвращение армян Арцаха", осуждение "враждебной риторики Азербайджана", освобождение армянских пленных, а также защита армянского культурного наследия.

Однако в этом документе явно просматривается односторонний и тенденциозный подход. Авторы резолюции игнорируют реальные факты, касающиеся событий в Карабахе и процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном. Азербайджан неоднократно подчёркивал свою приверженность мирному процессу и активно работает с международными организациями для обеспечения безопасности в регионе. Тем не менее бельгийские депутаты предпочли встать на сторону провокационных заявлений и усиления давления на Баку.

Эльс Ван Хуф и Мишель де Маэгд - бельгийские парламентарии, чья деятельность вызывает серьёзные вопросы относительно их истинных мотивов и степени их вовлечённости в проармянское лобби. Их последовательная и односторонняя поддержка Армении, сопровождаемая резкими заявлениями в адрес Азербайджана, заставляет задуматься о возможных скрытых интересах и влиянии на их позиции.

Эльс Ван Хуф, представляющая партию христианских демократов, занимает пост председателя Комиссии по международным делам Федерального парламента Бельгии. Её деятельность характеризуется явным пристрастием к армянской стороне, что проявляется в инициировании резолюций, осуждающих Азербайджан, и призывах к введению санкций против него. Такая однобокая позиция вызывает сомнения в её объективности и беспристрастности как парламентария, ответственного за международные дела.

Мишель де Маэгд, бывший журналист и телеведущий, ныне депутат от партии "Реформаторское движение", также активно продвигает проармянскую повестку. Его заявления, наполненные эмоциональными обвинениями в адрес Азербайджана и призывами к международному давлению на Баку, выглядят как часть скоординированной кампании по дискредитации Азербайджана на международной арене. Отсутствие сбалансированного подхода и игнорирование позиций обеих сторон конфликта ставят под сомнение его профессиональную этику и независимость.

Инициатива бельгийских депутатов Эльс Ван Хуф и Мишеля де Маэгда - это не просто политический жест. Это грязная, циничная провокация, часть целенаправленной кампании по демонизации Азербайджана и искажению реальных фактов. Эти двое политиков, давно запятнавшие себя скандальными связями с армянскими лоббистскими структурами, вновь пытаются навязать Европе ложный образ жертвы и агрессора, манипулируя фактами и пренебрегая исторической правдой.

Эльс Ван Хуф, прикрываясь пафосными речами о "демократии" и "верховенстве права", лицемерно заявляет, что Бельгия должна поддержать Армению, потому что та якобы воплощает европейские ценности. Этот аргумент не выдерживает ни малейшей критики. Где была госпожа Ван Хуф, когда Армения на протяжении 30 лет удерживала под оккупацией 20% территории Азербайджана? Почему она молчала, когда армянские вооруженные формирования стирали с лица земли азербайджанские города и села, превращая некогда цветущие районы в выжженную пустыню? Где был её гнев, когда сотни тысяч азербайджанцев, изгнанные со своих родных земель, десятилетиями скитались по чужим углам в статусе беженцев? Почему Ван Хуф не призывала к санкциям против Еревана за эти преступления?

Теперь же, пытаясь оправдать своё предвзятое отношение, Ван Хуф распространяет ложь о якобы имевшей место "блокаде Лачинского коридора". Но факты - вещь упрямая. Азербайджан не блокировал Лачинскую дорогу. Баку неоднократно предлагал организовать поставки гуманитарной помощи через Агдам - безопасный и удобный маршрут, который обеспечивал бы население Карабаха всем необходимым. Однако армянская сторона саботировала этот процесс, сознательно разыгрывая "гуманитарную катастрофу" для создания очередного информационного шума. Вся эта кампания была рассчитана на таких политиков, как Ван Хуф, которые готовы охотно поддерживать любые армянские инсинуации, лишь бы выставить Азербайджан в роли агрессора.

Не менее лживыми оказались заявления её коллеги - Мишеля де Маэгда. Этот депутат не постеснялся обвинить Азербайджан в "нечеловеческих условиях содержания армянских пленных". Но кто эти "пленные" на самом деле? Это не солдаты, попавшие в плен во время боевых действий, а диверсанты и террористы, задержанные после окончания Второй Карабахской войны за совершение преступлений. Эти люди убивали азербайджанских военнослужащих, устраивали диверсии, минировали дороги, угрожая жизням мирных жителей. Де Маэгд и его сторонники пытаются изобразить их "жертвами", намеренно игнорируя факты их преступной деятельности.

И Ван Хуф, и де Маэгд - не просто депутаты, искренне заблуждающиеся в своих суждениях. Их активное участие в проармянской кампании, умышленное замалчивание преступлений Армении и попытки ввести в заблуждение международное сообщество - свидетельство либо их продажности, либо крайней политической недальновидности. Эти люди сознательно работают против интересов мира и стабильности на Южном Кавказе, подпитывая конфликт и поощряя реваншистские настроения в армянском обществе.

Эти депутаты не просто ошибаются - они сознательно играют на руку тем силам, которые стремятся дестабилизировать регион и сорвать процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном. Их действия - это подлый удар по правде, справедливости и исторической памяти. Азербайджан не позволит этим лицемерам и демагогам диктовать Европе лживую повестку, и тем более не потерпит новых угроз своему суверенитету и территориальной целостности.

Азербайджан строго придерживается норм международного права в обращении с заключенными. Более того, Азербайджан неоднократно демонстрировал гуманизм, передавая Армении пленных в одностороннем порядке в качестве жеста доброй воли.

Депутатская риторика о "санкциях против бакинсого режима" - откровенная политическая манипуляция. Бельгия, которая претендует на роль "борца за демократию", с молчаливого согласия позволяла своему партнеру по ЕС - Франции - оказывать прямую военную помощь Армении, включая поставки вооружения и подготовку кадров.

Эти двойные стандарты давно стали позорным клеймом западной политики - и особенно ярко они проявились в грязной кампании бельгийских депутатов Эльс Ван Хуф и Мишеля де Маэгда. Их лицемерие и продажность вызывают омерзение, ведь именно благодаря таким политикам годами замалчивались ужасающие преступления Армении против Азербайджана.

В течение 30 лет на территории суверенного государства творилось беззаконие, но ни Ван Хуф, ни де Маэгд не проронили тогда ни слова.

Но разве эти преступления вызвали протест у Ван Хуф или де Маэгда? Разве они призвали тогда к санкциям против Армении? Нет. Эти политиканы молчали, как рыбы. Они спокойно наблюдали за страданиями азербайджанцев, потому что их волнует не справедливость, а лишь выполнение заказов армянских лоббистов.

Теперь, когда Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и обеспечил мир на Южном Кавказе, бельгийские депутаты внезапно "прозрели". Теперь они заговорили о "правах человека", "гуманитарных катастрофах" и требуют давления на Баку. Почему? Потому что армянские провокаторы потерпели поражение, а продажные политики вроде Ван Хуф и де Маэгда отчаянно пытаются сохранить влияние своих покровителей.

Эти лицемеры, совершенно не разбираясь в ситуации, нагло обвиняют Азербайджан в "агрессивной риторике" и "блокаде Лачинского коридора". Но где была их справедливость, когда Азербайджан настаивал на безопасных поставках гуманитарной помощи через Агдам, а армянская сторона намеренно блокировала этот маршрут, пытаясь спровоцировать кризис? Где была их "защита прав человека", когда Армения, зная о нехватке продовольствия в Карабахе, использовала голод как инструмент политического шантажа? Мишель де Маэгд - подлый демагог и бездарный политический мошенник.

Этот человек с гнусной улыбкой на лице пытается оправдать армянских террористов и диверсантов, называя их "пленными". Пленными?! Эти мерзавцы - не солдаты, захваченные в бою. Это бандиты, которые, как шакалы, пробирались на азербайджанскую территорию, чтобы убивать и разрушать. Они ставили мины на дорогах, взрывали азербайджанских солдат, устраивали диверсии против мирных жителей. Они - не жертвы, а убийцы. И вот теперь этот продажный жалкий политик с пафосным видом пытается выдать этих головорезов за невинных мучеников.

Де Маэгд врет. Врет нагло, бессовестно и грязно. Он знает, кого защищает. Он знает, что эти "пленные" - не солдаты, а террористы и диверсанты. Он знает, что они пролили кровь азербайджанцев после подписания мирного соглашения. Но ему плевать. Он умышленно закрывает глаза на правду. Почему? Потому что деньги армянского лобби давно лежат у него в кармане. Потому что его "сострадание" - не больше чем дешёвая политическая игра, пропитанная продажностью и лицемерием.

Но что ещё можно ожидать от такого политического труса? Де Маэгд - типичный европейский шарлатан, который сидит в своём уютном кресле, не видя дальше собственного носа, и судит о регионе, в котором он даже не понимает базовых реалий. Этот человек лицемерно проповедует "права человека", но его речи звучат как плевок в лицо тем азербайджанцам, которые десятилетиями жили в изгнании из-за армянской оккупации.

Но ещё более отвратительно поведение Эльс Ван Хуф. Эта самодовольная фигура, обожравшаяся своей "моральной праведностью", 30 лет молчала как рыба. Когда Армения удерживала под оккупацией 20% территории Азербайджана - Ван Хуф молчала. Когда армянская армия стёрла с лица земли 900 сел и поселков, оставив после себя лишь груды камней - Ван Хуф отводила взгляд. Когда армяне разрушили более 60 мечетей, превращая их в свинарники и склады - Ван Хуф не произнесла ни слова осуждения. Когда более 1 миллиона азербайджанцев оказались на улице после этнических чисток, устроенных армянскими оккупантами, эта "защитница прав человека" снова предпочла молчать.

А теперь, когда Азербайджан вернул свои законные территории, эта двуличная особа вдруг заговорила. Заговорила громко, истерично, требуя наказать Баку. Теперь она требует санкций, требует давления на страну, которая просто восстановила справедливость.

Где была твоя "мораль", Ван Хуф, когда армяне минировали азербайджанскую землю и оставили после себя более 100 тысяч мин? Где были твои "демократические принципы", когда армяне целенаправленно блокировали гуманитарный маршрут через Агдам, пытаясь спровоцировать гуманитарный кризис и обвинить в этом Баку? Где были твои истеричные крики о "правах человека", когда Армения годами отказывалась предоставить карты минных полей, из-за чего десятки азербайджанских мирных жителей гибли при возвращении в родные дома?

Нет, Ван Хуф и де Маэгд не борцы за справедливость. Они - жалкие политические марионетки, за ниточки которых дёргают армянские лоббисты. Их наглая демагогия - не защита прав человека, а подлая попытка переписать историю. Эти двое не видят правды, потому что их глаза застилает армянская пропаганда, а руки давно по локоть в грязных деньгах.

Их инициативы - не просто ошибка. Это омерзительная подлость, мерзкий плевок в лицо всем азербайджанцам, пережившим войну, изгнание и боль потерь. Это сознательная попытка вывернуть факты наизнанку, превратить агрессора в жертву, а жертву - в агрессора. Эти двое пытаются навязать миру фальшивую версию событий, в которой правда изуродована и перевёрнута с ног на голову.

Ван Хуф и де Маэгд сознательно игнорируют правду. Они не хотят видеть восстановленные города Карабаха, не хотят замечать возвращение на родину тысяч азербайджанских переселенцев. Им выгоднее запустить очередную грязную кампанию, в которой Белое назовут Чёрным, а Агрессора - Жертвой.

И Ван Хуф, и де Маэгд не стоят даже ногтя тех азербайджанцев, которые десятилетиями терпели боль утрат и разрушений, но всё же вернулись на свою землю. Эти продажные политиканы не защитники мира - они жалкие марионетки в руках армянских лоббистов. Их грязные речи - не борьба за справедливость, а дешёвая подлая попытка очернить страну, которая прошла через страдания и победила.

Но пусть запомнят: их гнилая ложь не изменит реальность. Азербайджан вернул своё. Вернул навсегда. И никакая продажная шваль, вроде Ван Хуф и де Маэгда, не сможет этому помешать.