https://news.day.az/politics/1739819.html ФСБ наказала армянина, «присоединившего» Краснодар к Армении - ВИДЕО Некто Владимир Ванян - армянин, проживающий в Краснодаре, задержан правоохранительным органами. Задержан за свою глупость. Жирный небритый Ванян записал в соцсети ролик, на котором болтал всякое непотребное, а завершил свой монолог, назвав Карабах и Краснодар Арменией. О мате-перемате в ролике мы уже не говорим.
ФСБ наказала армянина, «присоединившего» Краснодар к Армении - ВИДЕО
Некто Владимир Ванян - армянин, проживающий в Краснодаре, задержан Федеральной Службой Безопасности России.
Задержан за свою глупость.
Жирный небритый Ванян записал в соцсети ролик, на котором болтал всякое непотребное, а завершил свой монолог, назвав Карабах и Краснодар Арменией. О мате-перемате в ролике мы уже не говорим.
Причина во вседозволенности, которой пользуются, точнее, пользовались прежде армяне на Юге России.
Ваняна задержали, побрили, поставили перед камерой и заставили извиняться. Тут он уже не выглядел таким "крутым мужиком", как на ролике в соцсетях.
Результат - налицо.
А как распорядятся его судьбой по месту гражданства, нам не интересно.
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