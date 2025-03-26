ФСБ наказала армянина, «присоединившего» Краснодар к Армении

Некто Владимир Ванян - армянин, проживающий в Краснодаре, задержан Федеральной Службой Безопасности России.

Задержан за свою глупость.

Жирный небритый Ванян записал в соцсети ролик, на котором болтал всякое непотребное, а завершил свой монолог, назвав Карабах и Краснодар Арменией. О мате-перемате в ролике мы уже не говорим.

Причина во вседозволенности, которой пользуются, точнее, пользовались прежде армяне на Юге России.

Ваняна задержали, побрили, поставили перед камерой и заставили извиняться. Тут он уже не выглядел таким "крутым мужиком", как на ролике в соцсетях.

Результат - налицо.

А как распорядятся его судьбой по месту гражданства, нам не интересно.