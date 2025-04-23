Китай поддерживает скорейшее вступление Азербайджана во Всемирную Торговую Организацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в "Совместном заявлении об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", подписанном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 23 апреля в Пекине.

"Китай поддерживает скорейшее вступление Азербайджана во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Стороны выступают за продвижение реформы международной финансовой архитектуры в целях лучшего отражения изменений в мировом экономическом устройстве. Стороны поддерживают либерализацию и упрощение торговли и инвестиций, выступают против унилатерализма и протекционизма, деспотизма и разрушения правил мировой торговли, общими усилиями отстаивают многостороннюю торговую систему во имя совместного процветания",- отмечается в Совместном заявлении.