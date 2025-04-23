Али Асадов провел телефонный разговор с вице-президентом Турции

23 апреля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, в ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность произошедшим в Стамбуле землетрясением, и отмечено, что в этот трудный момент Азербайджан, как всегда, рядом с братской Турцией.

Были обсуждены оценочные работы, проводимые в настоящее время в регионе соответствующими органами Турции, а также меры по ликвидации последствий землетрясения.