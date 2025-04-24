Постпред Азербайджана при ООН направил письмо генсеку организации

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев в письме генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу обратил внимание на подстрекательскую риторику Армении.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанской дипмиссии.

"Весьма иронично, что Армения, будучи моноэтническим государством с давней и глубоко укоренившейся политикой этнической исключительности и нетерпимости, где международные террористы, военные преступники и расистские идеологи приветствуются и поощряются как национальные герои, вызвалась выступить на торжественном заседании по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

В действительности, как и ожидалось, такое выступление имело для Армении совершенно противоположный эффект, оставив государства-члены в недоумении и смятении из-за вопиющего несоответствия между примирительными заявлениями ее руководства с одной стороны, и подстрекательской риторикой представителя этой же страны в ООН - с другой", - говорится в письме.