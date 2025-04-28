https://news.day.az/politics/1748316.html Президент Ирана прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ирана прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
28 апреля Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Исламской Республики Иран в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.
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