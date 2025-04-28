Сегодня с согласия неправительственных организаций из 116 стран руководство платформой НПО Глобального Юга передано Азербайджану.

Как сообщает Day.Az, руководитель Азербайджанского национального форума НПО Рамиль Искендерли избран временным генеральным секретарем платформы НПО Глобального Юга сроком на один год.

В течение этого периода будет уточнена внутренняя структура организации, а в 2026 году будет созвана Генеральная Ассамблея платформы НПО Глобального Юга.