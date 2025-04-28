https://news.day.az/politics/1748487.html Президент Ирана посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО 28 апреля находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.
Президент Ирана посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
28 апреля находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, были возложены цветы к ее могиле.
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