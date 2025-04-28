https://news.day.az/politics/1748506.html Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и мы относимся к этому с уважением - Пезешкиан Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и мы относимся к этому с уважением.
Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и мы относимся к этому с уважением - Пезешкиан
Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и мы относимся к этому с уважением.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе в Баку.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре