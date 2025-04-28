Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и мы относимся к этому с уважением.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе в Баку.

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