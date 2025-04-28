Завершился официальный визит Президента Ирана в Азербайджан

28 апреля завершился официальный визит Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Ирана в аэропорту провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев и другие официальные лица.