Премьер-министр Беларуси посетил Аллею почетного захоронения

6 мая премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин посетил Аллею почетного захоронения и почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.