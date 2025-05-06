https://news.day.az/politics/1750592.html Премьер-министр Беларуси посетил Аллею почетного захоронения - ФОТО 6 мая премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин посетил Аллею почетного захоронения и почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.
Премьер-министр Беларуси посетил Аллею почетного захоронения - ФОТО
6 мая премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин посетил Аллею почетного захоронения и почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.
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