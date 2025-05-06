Армяне окончательно прибрали к рукам Марсель

Автор: Мехти Ахмедзаде

Марсельская коммуна, в которой армянские фамилии встречаются чаще, чем багеты, решила наконец-то узаконить свои давние отношения с армянством. Французские и армянские СМИ с полными штанами радости сообщили, что Марсель и Ереван официально стали побратимами.

Подписание состоялось 5 мая во время визита в Армению мэра Марселя Бенуа Пайяна. Целью называется "укрепление сотрудничества между двумя городами в сфере устойчивых проектов в области культуры, экологического перехода, образования, цифровых технологий и рабочих мест будущего".

Утверждается, что побратимство "обещает глубокие и долгосрочные обмены между муниципалитетами и гражданами", но никто не задумывается о том, насколько это все смешно.

Смешно, потому что мэр-армянин приехал в Ереван подписать документ с другим мэром-армянином о побратимстве с городом во Франции, который заселяют одни армяне. Присутствовал на этом цирке и Оливье Декотиньи с улыбкой до ушей.

"Я верю, что это подписание позволит нам вместе выдвинуть, вместе придумать конкретные решения для расширения наших обменов и развития наших городов. Оно должно заставить Ереван расти, заставить Марсель расти, придать смысл этому слову "побратимство", которое обязывает нас и которое делает нам честь", - изрек Пайян.

Глядишь, скоро в Марселе обнаружат старинные хачкары и начнут придумывать мифы про его древнеармянскую историю.

Собственно, чего уж там скрывать - Марсель давно стал французской провинцией Армении, так что подписание соглашения с Ереваном выглядит скорее как формальность. Это примерно как объявить, что солнце светит днем, или что французский сыр пахнет специфично.

Следующим шагом, наверное, будет официальное переименование города в "Новый Ереван", а потом и вовсе начнётся сепаратизм. Ну а пока происходит весь этот фарс, можно только посочувствовать тем немногочисленным французам, которые еще верят, что живут во Франции, а не в армянском анклаве.