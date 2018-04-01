Аурелия Григориу: Безнаказанность армянских националистов в 1918-м имела кровавые последствия в Ходжалы

События в Баку, Шамахы, Губе марта-апреля 1918 года многие десятилетия замалчивались, о них запрещалось не только говорить, но и думать. Армянская же сторона по сей день трактует их как следствие "классовой борьбы большевиков и меньшивиков".

Что говорит о том, что в марте 1918 года против азербайджанского народа был совершен именно геноцид?

Об этом Day.Az побеседовал с известным правоведом, главой официального представительства Бакинского Международного Центра мультикультурализма по Молдове, Украине, Румынии, Венгрии и Болгарии Аурелией Григориу.

Геноцид азербайджанского народа, который неоднократно учинялся и долгие годы не получал свою политическую и правовую оценку, является одной из малоисследованных страниц современной истории. В последнее время становятся известными факты, которые в недалеком прошлом были запретными темами.

Чрезвычайная следственная комиссия, созданная правительством первой Азербайджанской Демократической Республики, начала работу по расследованию преступлений, совершенных в отношении азербайджанского народа, в марте-апреле 1918 года в Баку, Шамахы, Губе, и доведению до общественности правдивой информации об этих страшных событиях. Собранная ею информация и установленные факты старательно замалчивались все последующие годы советской власти.

Несмотря на это, те трагические события не забыты в Азербайджане, поскольку они оставили свой кровавый след в памяти азербайджанского народа. События, сведения о которых ранее искажались, тщательно скрывались и умалчивались, стали достоянием гласности только после восстановления государственной независимости Азербайджана. В результате проведенных расследований собраны многочисленные новые факты и документы, свидетельствующие, что география кровавых акций, осуществленных армянскими националистами в 1918 году и в последующем, является более обширной, а число жертв трагедии - многократно больше.

Спустя 80 лет, 26 марта 1998 года Общенациональный лидер Гейдар Алиев дал политическую оценку событиям 1918 года в соответствующем указе, а 31 марта был объявлен Днем геноцида азербайджанцев.

Несколько лет назад в Губе были обнаружены массовые захоронения жертв геноцида 1918 года. Обнаружены многочисленные человеческие останки и другие вещественные доказательства, которые являются наглядным подтверждением преступлений армянских убийц во время этих событий.

Конвенция, принятая Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 260(III) от 9 декабря 1948 года "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", определяет характеризующие признаки геноцида, среди которых называет преступные действия, совершенные преднамеренно с целью полного или частичного уничтожения какой-либо национальной, этнической, расовой, религиозной группы людей. Далее конвенция определяет формы геноцида: убийства членов такой группы; причинение им серьезных телесных повреждений или умственного расстройства; умышленное создание для них таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение людей; меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы, а также насильственная передача детей из одной группы в другую.

В марте-апреле 1918 года армянскими националистами по отношению к азербайджанцам были совершены каждое из действий, указанных в данном правовом акте, которые по отдельности и в совокупности квалифицируются как геноцид.

Самым страшным является тот факт, что безнаказанность армянских националистов, допущенная в далеком 1918 году, имела свои кровавые последствия в дальнейшем - в конце ХХ века, и продолжает свои коричневые поползновения до сих пор. В результате проводимой Арменией с 1988 года очередной этнической чистки, агрессором были оккупированы территории Нагорного Карабаха и семь прилегающих к нему районов, что составляет 20 процентов территории суверенного государства Азербайджан, лишены жизни 20 тысяч азербайджанцев, более миллиона человек оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев, права их были в массовом порядке грубо нарушены. Во время этой оккупации армянские националисты и террористы совершили акты геноцида и массовые истребления в городе Ходжалы, селах Каркиджахан, Малыбейли, Гушчулар, Гарадаглы, Агдабан и в других населенных пунктах Азербайджана.

Проводимая Арменией политика геноцида, направленная против гражданского населения, продолжается до сих пор, приводя к гибели мирного населения, в том числе женщин, стариков и детей.

Все эти страшные преступления против азербайджанского народа указывают на факт наличия у армянских националистов четкой программы действий по уничтожению и вытеснению азербайджанцев с принадлежащих Азербайджану исконных земель. История и право учат нас, что эти действия будут планомерно продолжаться до тех пор, пока им не будет дана не только общественно-политическая, но и обязательно международно-правовая оценка. И если за события 1918 года по массовому истреблению азербайджанцев к уголовной ответственности привлечь невозможно, то за преступления, совершенные армянскими националистами и другими участниками кровавой резни 1992 года в Нагорном Карабахе, преступники еще могут и должны понести наказание, поскольку четко подпадают под действие Конвенции ст. IV вышеуказанной Конвенции.

Установлено, что "геноцид является международным преступлением, влекущим за собой национальную и международную ответственность отдельных лиц и государств". Наказание за геноцид несут "все виновные лица, независимо от того, являются ли они ответственными по конституции правителями, должностными или частными лицами".

Как я неоднократно отмечала, необходимы действия по созданию международного уголовного трибунала по Ходжалы и Нагорному Карабаху. Данное уголовное дело в международном уголовном суде, на мой взгляд, следует представлять при последовательной совокупности фактов истребления азербайджанского населения со стороны армянских националистов, начиная с событий, имевших место сто лет назад, и затем, как продолжение современными армянскими националистами этой политики и действий по истреблению азербайджанского населения.

Азербайджанская сторона прилагает постоянные усилия для прекращения агрессии и восстановления мира. Официальный Баку неоднократно заявлял о необходимости решения нагорно-карабахского конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права, на основе восстановления территориальной целостности страны, вывода оккупационных сил с захваченных земель Азербайджана.

В последнее время усиливается поддержка справедливой позиции Азербайджана со стороны мировой общественности, которая заинтересована в решении проблемы в рамках международных правовых норм мирными средствами. Уместно отметить, что сенатом штата Нью-Йорк и Генеральной ассамблеей штата Нью- Джерси приняты постановления о признании 31 марта Днем геноцида азербайджанцев. Следует указать, что парламентами 15-ти государств с позиций международных правовых норм уже признан Ходжалинский геноцид, совершенный армянскими националистами 26 февраля 1992 года, соответствующие постановления приняты и законодательными органами 22 штатов США.

Сроки исковой давности на преступления, совершенные против человечества, не распространяются, а в основу конвенций, направленных на пресечение международных преступлений, положена уголовная ответственность физических лиц за эти преступления, запрещенные современным международным правом. Современное международное право, предусматривая уголовную ответственность физических лиц за эти преступления, в то же время не только не исключает, но даже предполагает и международно-правовую ответственность соответствующих государств.

Кровавые события марта-апреля 1918 года, совершенные армянскими националистами в отношении мирного азербайджанского населения, должны быть донесены до мировой общественности с целью международного общественного осуждения и высказывания презрения, а кровавые события 25-26 февраля 1992 года и другие доказанные факты геноцида, совершенные армянскими националистами в отношении азербайджанского народа, должны быть осуждены мировой общественностью и всем прогрессивным человечеством посредством международного компетентного уголовного суда.

На мой взгляд, создание такого суда будет активно способствовать скорейшему восстановлению территориальной целостности Азербайджана, восстановлению нарушенных прав азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами, освобождению пленных и заложников и возвращению к родным очагам.

Лейла Таривердиева