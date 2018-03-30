Преступление без срока давности. К 100-летию геноцида азербайджанцев - ФАКТЫ И ЦИФРЫ

Геноцид азербайджанцев, совершенный большевистско-дашнакскими формированиями весной 1918 года, а также армянскими бандитскими формированиями и вооруженными силами Республики Армения, является одной из самых кровавых страниц в новейшей истории Азербайджана и всего региона.

Большим вкладом в изучение этих событий стали впервые обнародованные материалы Чрезвычайной Следственной комиссии Азербайджанской Республики, созданной 15 июля 1918 года для расследования фактов насилия над мусульманским населением и в отношении их имущества в пределах Южного Кавказа со времени начала Первой мировой войны.

Материалы этой комиссии имеют сегодня особую ценность, поскольку их сбор и хранение были осуществлены государственными органами с привлечением профессиональных юристов из прокурорских и судебных органов Баку и Гянджи, большинство из которых не являлись азербайджанцами. Так, среди членов следственной комиссии, расследовавших события, были в основном юристы иных национальностей: в Баку - А.Клюге, в Губинском и Шамахинском уездах - А.Новацкий, в Арешском, Нухинском и Зангезурском уездах - Н.Михайлов и т.д. Председателем ЧСК был министр юстиции Азербайджанской Республики - Алекпер бек Хасмамедов.

За время своего существования - с 15 июля 1918 по 1 ноября 1919 года - ЧСК были собраны материалы, составляющие 36 томов и 3500 страниц. И охватили они события не только 31 марта в Баку, но и в других местах. Геноцид азербайджанцев 31 марта 1918 года только начался. И весь 2018-й можно назвать годом поминовения невинных, ставших жертвами территориальных аппетитов недобрых соседей.

По результатам работы комиссии были подготовлены проекты решений о возбуждении уголовных дел против 194 лиц, в основном, армянской национальности, обвиняемых в различных преступлениях, совершенных против мусульманского населения в г. Баку и Бакинском уезде, г. Губе и Губинском уезде, г. Шамахы и Шамахинском уезде, в Гейчайском уезде Бакинской губернии, в Арешском, Нухинском, Джеванширском, Джебраильском, Шушинском и Зангезурском уездах Гянджинской губернии Азербайджана. В то же время члены комиссии не были допущены к уездам Иреванской губернии и Карсской области, где погромы мусульман продолжались вплоть до советизации Армении в конце 1920 года.

В Баку в конце марта - начале апреля 1918 года было убито более 12 тысяч человек. Материальные убытки, причиненные мусульманскому населению только в дни мартовских погромов в Баку, были настолько велики, что исчислялись сотнями миллионов рублей, самими бакинцами указывалась приблизительная общая сумма в размере около 400.000.000 рублей по старой оценке. И это только на основании известных фактов.

Общее число погибших мусульман в Шамахинском уезде в марте - апреле 1918 г. - только тех, что были убиты во время нападений и в плену, - составлял 10341 человек, из них 4359 женщины и дети. Подверглось разрушению более 110 селений уезда. Общий размер имущественного ущерба, причиненного крестьянам мусульманских селений Шамахинского уезда, составлял только по зафиксированным убыткам 607.167.420 рублей.

В течение двух недель - с конца апреля до середины мая 1918 г. - в Губинском уезде было сожжено и разгромлено, как минимум, 167 мусульманских селений, не считая тех, где армяне ограничились только расхищением движимого имущества. Было убито более 4 тысяч человек. Общая сумма убытков, причиненных мусульманскому населению Губы и Губинского уезда, составляла 121.824.819 рублей.

Расследование армянских преступлений в Карабахе летом и осенью 1918 года проводилось комиссией Н.М.Михайлова. Согласно его данным по 115 селениям Зангезурского уезда, летом и осенью 1918 года было убито 3257 мужчин, 2276 женщин и 2196 детей, ранено мужчин 1060, женщин 794 и детей 485, итого во всем уезде убито и искалечено мусульманского населения обоего пола 10068 человек. Однако этот ужасный мартиролог армянских зверств едва ли отвечает действительности, и цифра эта должна быть значительно увеличена, так как при этом ужасном хаосе, который охватил уезд, и при паническом бегстве мусульман много жертв осталось невыясненными. До 50 000 человек стали беженцами. Размер причиненного населению материального ущерба составил, по самым скромным подсчетам, около миллиарда рублей.

Подобные действия армян по отношению к мусульманскому населению имели место и в трех других уездах Карабаха. Джебраильский уезд состоял из 12 мусульманских и 3 армянских сельских обществ. Низменная часть Джебраильского уезда исключительно состояла из мусульманских селений, чего нельзя было сказать о предгорной полосе уезда. В результате варварских нашествий армян, начиная с декабря 1918 года, азербайджанские селения предгорной полосы оказались в труднейших условиях. Данные кровавые акции проводились по единому сценарию: сжигались дома, имущество грабилось, угонялся скот, а самих жителей убивали только потому, что они были тюрками, используя при этом самые изощренные и чудовищные методы.

Н.Михайлов отмечает, что азербайджанское население Джеванширского уезда также подвергалось зверским истязаниям. Армянские вооруженные банды имели успех только в тех районах уезда, где чувствовали свой значительный перевес в силе и организации и где азербайджанские села были окружены армянскими селениями со всех сторон, не имея тем самым возможности получить помощь. Именно по этой причине во всем Джеванширском уезде больше всех пострадали от насильственных действий армян население 12 азербайджанских селений Келанинского общества. В декабре 1918 года жители селений Келанинского общества для спасения от явной смерти решили, во что бы то ни стало пройти через кольцо армянских головорезов. В результате чего очень многие из них были истреблены, погибли от голода, холода и различных болезней.

Как и в других уездах Карабаха, в Шушинском уезде армяне убивали мирных азербайджанцев независимо от возраста, пола и состояния здоровья. Убийство мусульман сопровождалось грабежами и похищением их имущества, сожжением домов и других построек. Н. Михайлову удалось собрать сведения о погибших мусульманах уезда. Хотя он пишет о том, что число убитых и раненых обоего пола составляло более ста человек, но тут же подчеркивает, что эта цифра далеко не отвечает действительности, так как армянский произвол и анархия, царившие в уезде, не позволили установить точного числа убитых и раненых мусульман.

Н.Михайловым был подготовлен также доклад, посвященный геноциду азербайджанского населения Арешского и Нухинского уездов Гянджинской губернии. Этот документ, составленный Н.Михайловым 16 января 1919 года, оформлялся на основе обследования селений, наиболее пострадавших от пожаров и разгромов во время нападений армян - как сельских жителей, так и организованных военных отрядов, а также допроса более 130 пострадавших и свидетелей. Из доклада становится известно, что первые попытки нападения вооруженных армян на селения Арешского и Нухинского имели место уже в декабре 1917 года. Н. Михайлов, тщательно обследовав следы армянской вакханалии в указанных уездах, включил в доклад обстоятельства чудовищных преступлений армянских вооруженных гарнизонов в отношении мусульманского населения. Из показания свидетелей становилось известно, что в истреблении азербайджанского населения принимали участия не только армяне описываемых уездов, но и, главным образом, пришлые, как воинские части, так и армяне Иреванской губернии. В докладе Н. Михайлова подробно описывается, каким образом армяне организовывали нападения на мусульманские селения, перечисляются названия тех мусульманских селений Арешского и Нухинского уездов Гянджинской губернии, которые в большей или в меньшей степени пострадали от армянских погромов и пожаров.

Трагические события на территории Иреванской губернии начались практически одновременно с событиями в Бакинской губернии. Вооруженные до зубов армянские отряды, имеющие за плечами богатый опыт по уничтожению тюрко-мусульманского населения в Восточной Анатолии, приобретенный в период Первой мировой войны, отступая вместе с покидающей Кавказский фронт русской армией, предприняли в начале 1918 года целый ряд вооруженных акций по расчистке от мусульманского населения территорий Иреванской губернии.

Чтобы иметь полное представление о масштабах насилия против азербайджанского населения Иреванской губернии, достаточно ознакомиться со "Списком разоренных и брошенных жителями мусульманских селений в Иреванской губернии до марта 1918 года". Этот список включал по Иреванскому, Сурмалинскому, Эчмиадзинскому и Новобаязетскому уездам Иреванской губернии наименования 199 селений, которые были разорены армянскими вооруженными отрядами и брошены мусульманским населением.

Значительный материал о геноциде азербайджанцев Иреванской губернии хранится в фонде внешней политики Османского архива правительства Турецкой Республики. По сведениям из документов данного архива, в ходе геноцида, осуществленного армянскими вооруженными формированиями в период 1918-1920 годов, в Шарурском и Садаракском участках Нахчыванского уезда было убито 428 человек, было разрушено 2286 домов, осталось без крова 7178 человек, из которых 6740 умерло от нищеты. В районе же Даралагеза было убито 57240 человек, было разрушено 9735 домов. Таким образом, общее число убитых мусульман составило 64408 человек.

Масштаб трагедии, пережитый населением Иреванской губернии за период нахождения у власти в Армении дашнакского правительства, находит свое яркое подтверждение в статье "К положению дел в Нахчывано-Зангибасарском районе", опубликованной в газете "Коммунист" 15 октября 1920 года. В ней отмечается, что имущества жителей Зангибасара, Ведибасара, Нахчывана, Шарура, Шахтахты, Даралагеза поголовно было разграблено, 500 тысяч населения буквально обнищало, более 45000 беженцев погибло от голода и болезней, около 70000 беженцев находилось в Иране.

По сведениям министерства Призрения, к концу 1919 года число беженцев из разоренных азербайджанских селений Новобаязетского, Иреванского и Эчмиадзинского уездов составило 200 тысяч человек. Основная их часть оседала в Нахчыване, Шаруре, Газахе, Гяндже, Шамахы.

Все эти факты являются ярким свидетельством того, что в период 1918-1920 гг. против азербайджанского населения Бакинской, Гянджинской и Иреванской губерний планомерно проводилась политика геноцида, главной целью которого было расчистить территории для создания и в дальнейшем расширения границ армянского государства.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана