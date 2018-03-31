Дорога к 31 марта и Ходжалы... - К чему мифы привели Армению

Кто не любит сказки? Таких найдется немного. Всем нам их читали в детстве, и каждый помнит, что учили сказки прекрасному, доброму и вечному.

Правда, после распада Союза новая пропаганда обнаружила, что любимые всеми творения Андерсена и братьев Гримм в первоначальном виде ужасны, и мы, мол, их знаем только по адаптированным вариантам. Но какое это имеет значение, если до читателя доходит гуманистический вариант текста, который дает ему только позитив? Из сказок ребенок узнает, что добро всегда побеждает зло, а положительные герои всех одолевают, а потом живут долго и счастливо. На то они и сказки, чтобы в них все было не так, как в реальной жизни. А ребенок, пока будет расти, научится философски относиться к этому несоответствию.

Но если отсутствие прекрасных принцев и принцесс как-то можно пережить, то поврежденную в детстве жестокими сказками психику исправить бывает очень непросто.

Говорят, что сказки и легенды - это отражение сущности создавшего их народа. В сказках и легендах, как правило, отражается представление о добре и зле, нравственных законах той или иной нации. По идее, представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, у всех народов должны носить общечеловеческий характер, однако, как видно на примере армянских сказочников - в прямом смысле этого слова - подобный вселенский смысл этим категориям придавался и придается не в обязательном порядке. В случае с армянской мифологией - мое добро добрее, чужое зло злее...

К чему все это? А вот к чему. 31 марта мы отмечаем драматическую и трагическую для азербайджанского народа дату - День геноцида азербайджанцев. Геноциду наш народ подвергался неоднократно. Он столько потерял, столько раз был предан, столько раз стоял на грани выживания. При этом никогда не плакался, не зарился на чужое, не мстил и не держал обиды. Он просто поднимался и шел дальше.

Начавшиеся сто лет назад на территории нынешней Армении попытки вытеснить азербайджанцев с их исторических земель и уничтожить как нацию, продолжились затем в Гяндже, Шамахы, Губе, Баку, а впоследствии охватили Карабах и завершились страшной резней в Ходжалы, ставшей апогеем реализации "великой армянской мечты". Разные эпохи, одинаковые судьбы... Почему так происходит, и будет ли этому конец, если зло неизлечимо, слепо и глухо к мольбам и слезам?

На вопрос "почему", нам ответят армянские сказки и мифы. Да-да, именно сказки и мифы. Где же еще искать те самые зерна и споры, из которых потом произрастает большое зло, как не в народных сказаниях и преданиях? А армянские сказочники, надо сказать, всегда отличались особо богатой фантазией и способностью проводить "идею" там, где ей не место. Так что нынешнее поколение армянских мифотворцев не оригинально, а только продолжает дело великой фальсификации, начатое предками с далеко идущими намерениями.

Армянская мифология очень богата, пантеон богов, божеств и божков почти что не уступает по численности греческим. Огромное количество каких-то демонических сущностей, полубогов и всякой мелкой нечисти роднит ее с мифологией Азии. Понятно, что сказки и легенды с древних времен передавались из уст в уста, разносились по миру с караванами, и потому все так переплетено. В европейских сказках красной нитью проходят восточные мотивы, а легенды народов Востока вообще трудно распределить по странам и народам - так много общего между ними.

Но армянские сказки имеют отличия, которые обращают на себя внимание даже просто любопытствующего читателя. А тем более того, кто хочет разобраться и найти ответ на вопрос ПОЧЕМУ.

Начнем со странной тенденции. Таких кровавых моментов в армянских сказках будет много. Один из них заключается в том, что герой, побеждая противника, как правило, отрезает ему нос, уши или другие части тела и уносит их с собой. Так, герой сказки "Азаран-Блбул" отрезал поверженным им дэвам носы и губы и складировал все это в хурджин. Что делал он дальше с этими страшными трофеями - не уточняется, может быть, носил с собой как талисман. Или же они служили доказательством его храбрости... Страсть к страшным трофеям присуща многим армянским сказочным героям. Например, обратимся к сказке "Занги и Зранги". Герой повествования, надо сказать, довольно странного содержания, приказывает огромным собакам проглотить его сестру (которая сама перед этим чуть его не съела!), но "так, чтобы осталась лишь только капелька крови". Для чего ему эта капля крови? Об этом речи нет. "Взял лист с каплей крови, положил себе за пазуху и пошел прочь от этого места". Что за языческий, даже сатанинский обычай блюдут армянские "богатыри"?

Тут явно прослеживается какая-то странная и ярко характеризующая создателей указанных сказок закономерность. Как тут не провести параллели между действиями сказочных героев и деяниями реальных армянских убийц, уносивших с полей расправы в качестве свидетельства своего "героизма" уши и скальпы убитых ими азербайджанских детей.

Кто-то может возразить, что в сказках многих народов, мол, часто присутствует жестокость. Да, но только в армянских довелось прочитать столь подробное и обстоятельное (со знанием дела) описание мучений. "Предание о царе Тиридате" - одна из таких жестоких сказок. Положительного героя "били палками, травили дымом, заталкивали ему в ноздри серу с солью и уксусом, вбивали гвозди в подошвы и заставляли ходить, протаскивали по земле, утыканной гвоздями", и в довершение всего "бросили в глубокий ров, наполненный змеями". Одну из героинь этой истории "били по зубам камнем, потом выгнали из дворца". Но это еще не все. Злой царь разгневался, и "наутро всех девушек подвергли страшным пыткам: жгли их свечами, рассекали на части"... И так далее и тому подобное.

Притча "Лев больной и осел без сердца и ушей" - еще один пример. Ее прочтение оставляет очень неприятный осадок. История достаточно жестока и связана с поеданием частей тела несчастного осла, в данном случае сердца и ушей.

Возникает вопрос - можно ли читать такие сказки детям? Пусть даже злой царь в конце будет наказан или подобреет, а из притчи будет сделан философский вывод.

Возможно, сказки братьев Гримм тоже были жестоки в первоначальном исполнении, но уже которому поколению они представляются в адаптированном и гуманистическом варианте. И только в Армении, видимо, не считают нужным корректировать "наследие предков", вынося его на всеобщее обозрение именно в таком нелицеприятном виде. Кроме того, если именно эти тексты выставлены на многочисленных сайтах, посвященных армянской мифологии, можно предположить, что они наиболее популярны.

Честно говоря, становится как-то жутко. А где же прекрасное, доброе и вечное?... Хотя, если учесть некоторые особенности националистической идеологии армянства... Вероятно, армянские сказочники, создавая подобные тексты, имели четкие ориентиры. Ведь на милых историях про волшебников и прекрасных принцесс не создашь "великой Армении", не сумеешь культивировать ненависти, являющейся для нее строительным материалом.

Интересно, что указание географических названий, очерчивающих границу, а точнее безграничность "исторической родины", присутствует во многих сказках и притчах. Ничего не напоминают, например, названия Шаки или Баки, упомянутые в том же "Азаран-Блбуле"?

А вот пример "божественного обоснования" армянских претензий на земли соседей. В притче "Таинство творения" можно прочитать следующее: "И Боги решили украсить будущую колыбель, придать ей вид, достойный Богов. Тир своими искусными пальцами вылепил горные хребты на севере и на юге, чтобы защитить новорожденного Бога от ветров, дующих из степей. Царица вод Цовинар на западной и на восточной границах колыбели создала моря, а саму колыбель украсила озерами и реками". Ничего не напоминает? Пожалуй, у каждого перед глазами встает карта Южного Кавказа с его горами на юге и севере, с его морями на западе и востоке...

Сказка - это просто сказка, а миф - всего лишь миф, и строить на них политику, историю, идеологию не просто неразумно, но и преступно. Это преступление, в первую очередь, перед своим же народом, который уверовал, что в "армянский" рай можно попасть, шагая по трупам. Как это было в далеком 1918-м, как это было в начале 90-х и как это продолжает делаться по сей день.

Напоследок отметим, что мудрость и философский смысл есть и в армянских сказках. Благодаря этому, несмотря на многовековой идеологический прессинг, армянский народ в большинстве все же не забыл окончательно, где находится граница добра и зла. Однако зерна ненависти, посеянные кем-то очень давно, к сожалению, определяют сегодняшний темный день армянского народа. И ему не будет покоя, пока жестокие сказки не останутся в прошлом...

Зульфугар Ибрагимов