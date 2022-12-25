Правильный уход за кожей лица в блоге Сабины Оруджевой

Красивая и ухоженная кожа лица не останется не замеченной ни в одном обществе, поэтому каждый из нас должен знать тип своей кожи и то как за ним ухаживать. Знаменитый fashion, lifestyle блогер Сабина Оруджева на своей странице в Instagram поделилась секретами своего ухода за лицом.

Представляем вашему вниманию эти кадры: