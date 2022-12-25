https://news.day.az/popularblog/1522867.html Правильный уход за кожей лица в блоге Сабины Оруджевой - ВИДЕО
Правильный уход за кожей лица в блоге Сабины Оруджевой - ВИДЕО
Красивая и ухоженная кожа лица не останется не замеченной ни в одном обществе, поэтому каждый из нас должен знать тип своей кожи и то как за ним ухаживать. Знаменитый fashion, lifestyle блогер Сабина Оруджева на своей странице в Instagram поделилась секретами своего ухода за лицом.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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